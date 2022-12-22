4 подарка, которые ни в коем случае нельзя дарить лучшему другу

Вы можете принести человеку немало проблем, сами того не желая.

Мы уверены, что вы успели подобрать подарки почти всем. И все же труднее всего выбрать вещь для лучшего друга, как правило, покупку этого подарка мы откладываем до последнего, так как не хочется дарить близкому человеку что-то банальное. И все же нередко подарок, даже тот, что вы выбирали с чувством и расстановкой, может не подойти. Мы собрали топ подарков, которые не стоит вручать дорогим вам людям.

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Тематические подарки

Конечно, если у вашего друга есть увлечение, подобрать подарок не так-то сложно. Но только на первый взгляд. Как правило, люди с серьезными увлечениями в любой области очень хорошо разбираются в предмете своего интереса, а потому очень требовательны к тому, что есть в их коллекции. Вряд ли вы сможете удивить, к примеру, коллекционера редких изданий французской классики. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, лучше всего выяснить, что именно человек хотел бы получить в подарок по своей теме, в противном случае не стоит ходить по «хрупкому льду».

Чужие подарки

Передаривать подарки — обычная ситуация, но только не в случае с лучшим другом. Худшее, что может произойти, — ваш друг узнает, что вы передариваете подарок. Очень неловкая ситуация. Как правило, подарок несет особую энергию человека, который вам его дарит, если же подарок проходит через несколько рук, велика вероятность, что последнему владельцу он принесет немало проблем. Вы же не хотите подобного расклада для близкого друга?

Экзотические подарки

Наверное, самый опасный тип подарков, если мы говорим об энергетически заряженных вещах. Дело в том, что вы можете не знать, какую энергию несет, казалось бы, обычная ритуальная маска, которую вы привезли из экзотической страны. Необходимо очень хорошо разбираться в подобных тонкостях либо отказаться от подобного сувенира в качестве подарка лучшему другу. Сами того не желая, вы можете принести в дом человека немало неприятностей. Не рискуйте.

Подарки, связанные с медициной