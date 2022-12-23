Крест принцессы Дианы продадут на аукционе за 10 миллионов

Ювелирное украшение в виде креста, которое носила принцесса Диана, будет выставлено на аукционе за десятки миллионов рублей, об этом сообщает Daily Mail.

Это золотое колье Attallah Cross производства бренда Garrard. Изделие выполнено с использованием множества драгоценных камней: бриллиантов и аметистов. Специалисты оценили украшение в 10,4 миллиона рублей. Аукцион состоится 6 января на мероприятии Royal & Noble. Это мероприятие проводится ежегодно домом Sotheby.

Колье с крестом стало популярным благодаря тому, что принцесса Диана появилась в нем на благотворительном балу в 1987 году. Само ювелирное изделие принадлежало директору Garrard Наиму Атталлаху. Но иногда он одалживал его своей подруге. Диана была единственным человеком, выходившим в свет с этим аксессуаром.