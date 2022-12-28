Какую вещь Лопес хранит дома в память о тяжелом детстве

Сейчас состояние певицы оценивается в 400 миллионов долларов, но за бешеной славой и красивой цифрой стоит непростое детство. Девушка выросла в самом криминальном и бедном районе Нью-Йорка — Бронксе. У юной Дженнифер было совсем немного вещей, поскольку родители мало что могли себе позволить. Но будущей звезде есть что вспомнить.
«Одной из самых любимых вещей из моего детства было одеяло, которое вызывает чесотку. Я знаю, что это звучит безумно, но им я пользовалась с шести лет и вплоть до подросткового возраста. Оно мне так нравилось», — написала певица в своем блоге OntheJLo.
Воспоминания о суровом нью-йоркском детстве не оставили ее до сих пор. Мировая звезда Джей Ло спит под таким же колючим шерстяным одеялом, как когда-то в родительском доме.
«Хотите верьте, хотите нет, но ближе всего на одеяло из моего детства походят классические шерстяные бренда Hermes. Иногда Бен и дети смеются надо мной, потому что мне нравится зуд от шерсти на коже, это напоминает мне о детстве», — добавила артистка.
Уверены, маленькая Дженнифер не могла представить, что когда-то будет настолько успешной, чтобы скучать по колючему одеялу!