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5 часов назад

Какую вещь Дженнифер Лопес хранит дома в память о тяжелом детстве

Super.ruиещё 1

Сейчас состояние певицы оценивается в 400 миллионов долларов, но за бешеной славой и красивой цифрой стоит непростое детство. Девушка выросла в самом криминальном и бедном районе Нью-Йорка — Бронксе. У юной Дженнифер было совсем немного вещей, поскольку родители мало что могли себе позволить. Но будущей звезде есть что вспомнить.

Какую вещь Лопес хранит дома в память о тяжелом детстве
Фото: Super.ruSuper.ru

«Одной из самых любимых вещей из моего детства было одеяло, которое вызывает чесотку. Я знаю, что это звучит безумно, но им я пользовалась с шести лет и вплоть до подросткового возраста. Оно мне так нравилось», — написала певица в своем блоге OntheJLo.

Воспоминания о суровом нью-йоркском детстве не оставили ее до сих пор. Мировая звезда Джей Ло спит под таким же колючим шерстяным одеялом, как когда-то в родительском доме.

«Хотите верьте, хотите нет, но ближе всего на одеяло из моего детства походят классические шерстяные бренда Hermes. Иногда Бен и дети смеются надо мной, потому что мне нравится зуд от шерсти на коже, это напоминает мне о детстве», — добавила артистка.

Уверены, маленькая Дженнифер не могла представить, что когда-то будет настолько успешной, чтобы скучать по колючему одеялу!

Вещи,Дженнифер Лопес,
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