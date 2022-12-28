Какую вещь Лопес хранит дома в память о тяжелом детстве

Сейчас состояние певицы оценивается в 400 миллионов долларов, но за бешеной славой и красивой цифрой стоит непростое детство. Девушка выросла в самом криминальном и бедном районе Нью-Йорка — Бронксе. У юной Дженнифер было совсем немного вещей, поскольку родители мало что могли себе позволить. Но будущей звезде есть что вспомнить.