Как в России появились бумажные деньги

История денег в России насчитывает почти восемь веков. И большую часть этого времени в ходу были только металлические монеты. Но все изменилось 29 декабря 1768 года. Как в России появились бумажные ассигнации и для чего их сделали цветными, читайте в статье “Рамблера”.

Фото: Ruzamuseum.ru Ruzamuseum.ru

Еще во времена царствования Елизаветы Петровны в Российской империи задумывались о создании денег из бумаги. Но фактически они появились только 29 декабря (9 января по старому стилю) 1768 года – указом Екатерины II. Соответствующим Манифестом были учреждены два банка – в Санкт-Петербурге и Москве – для размена ассигнаций и монет.

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Чем чеканная монета не устроила власть? Во-первых, деньги из металла были довольно тяжелыми, что затрудняло их перевозку. Во-вторых, на серебряных рудниках не добывали столько сырья, чтобы обеспечить монетный двор работой. И, наконец, в-третьих – ассигнации в первый период своего появления выполняли функцию не только денежного средства.

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Обменивая монеты на ассигнации, подданный империи получал расписку о том, что государство берет у него в долг. В те годы Россия вела войну с Турцией. Это опустошало казну. Взяв пример с Франции, в стране решили ввести ассигнации. Кстати некоторое время спустя можно было получить свои монеты обратно, причем с процентами.

И так в России появились первые купюры четырьмя номиналами — 100, 75, 50 и 25 рублей. Они были в ходу наравне с монетами и принимались во все государственные сборы. Вывозить ассигнации за границу и ввозить запрещалось. Печатали их в Особой экспедиции при Сенате. Но совсем скоро в этот процесс пришлось внести изменения.

Быстро умельцы научились подделывать 25-рублевые ассигнации – из них делали 75-рублевые. И потому от печатания последних пришлось отказаться. Выпущенные в оборот экземпляры изъяли.

Еще один важный момент – ассигнациями от 25 рублей и выше расплачивались только богатые люди. Купюры достоинством в пять и десять рублей использовало большинство. Цвет этих расчетных знаков решили изменить. По преобладающему тону купюры получили прозвища “синенькая” и “красненькая”. Еще один плюс данного решения – их не так уж просто было подделать.