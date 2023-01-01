Блогер назвал популярные подарки в США

Российский блогер Антон Наянзин, переехавший в США, рассказал, какие новогодние подарки пользуются популярностью у американцев. Об этом сообщает "Мослента".
Наянзин пояснил, что подарки на Новый год покупают после Дня благодарения, когда наступает Черная пятница. В связи с этим американцы не заморачиваются насчет персонализации подарков. Они покупают друзьям и родственникам ваучеры (подарочные сертификаты).
Блогер рассказал, что такие ваучеры продаются в любом магазине, поэтому можно прийти и подобрать подарок на любой вкус.
Ранее сообщалось, что мужчина выиграл в лотерею благодаря совету покойного отца.