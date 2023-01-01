Блогер назвал популярные подарки в США

Российский блогер Антон Наянзин, переехавший в США, рассказал, какие новогодние подарки пользуются популярностью у американцев. Об этом сообщает "Мослента".

Наянзин пояснил, что подарки на Новый год покупают после Дня благодарения, когда наступает Черная пятница. В связи с этим американцы не заморачиваются насчет персонализации подарков. Они покупают друзьям и родственникам ваучеры (подарочные сертификаты).