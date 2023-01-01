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51 минуту назад

Блогер рассказал, что в США на Новый год дарят ваучеры

Мария Каткова

Российский блогер Антон Наянзин, переехавший в США, рассказал, какие новогодние подарки пользуются популярностью у американцев. Об этом сообщает "Мослента".

Блогер назвал популярные подарки в США
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Наянзин пояснил, что подарки на Новый год покупают после Дня благодарения, когда наступает Черная пятница. В связи с этим американцы не заморачиваются насчет персонализации подарков. Они покупают друзьям и родственникам ваучеры (подарочные сертификаты).

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Блогер рассказал, что такие ваучеры продаются в любом магазине, поэтому можно прийти и подобрать подарок на любой вкус.

Ранее сообщалось, что мужчина выиграл в лотерею благодаря совету покойного отца.

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