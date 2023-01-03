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33 минуты назад

Мужчина выставил на продажу гигантскую коллекцию зажигалок

Секрет Фирмы

Кто из нас хоть раз не начинал что-то коллекционировать? Камни, бабочки, монеты, марки или наклейки — у каждого было что-то своё. Некоторые ограничились всего парочкой экземпляров, а для кого-то сбор определённых предметов стал делом всей жизни. Вот и в Москве, например, сейчас продают одну такую коллекцию — её владелец собирал экспонаты более 55 лет.

Мужчина выставил на продажу гигантскую коллекцию зажигалок
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Речь о коллекции зажигалок из Книги рекордов России. Всего за каких-то 7 млн рублей предлагают более 3000 экземпляров из 34 стран мира. Все вещицы собирал москвич Николай Порошин начиная с 1964 года.

Потом семейное достояние перешло по наследству к сыну. Тот решил монетизировать увлечение отца и выставил коллекцию на продажу. Нынешний владелец уверяет, что все зажигалки в рабочем состоянии.

Впрочем, россияне коллекционируют не только зажигалки. Например, весной «Секрет» рассказывал, как россиянка выставила на продажу коллекцию сахара за 500 000 рублей. Правда, продать её она и не рассчитывала — дала объявление, чтобы похвастаться.

Другое дело — особо ценные экспонаты. За ними даже преступники охотятся. Так у россиянина украли несколько картин из частной коллекции.

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