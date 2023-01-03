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2 часа назад

Старые советские новогодние открытки: топ самых теплых открыток из СССР

Чемпионат.com

Вспоминаем, как поздравляли близких с праздником наши родители.

Топ самых теплых открыток из СССР
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Давно ли вы посылали кому-то душевные письма? Уверена, что очень. В эпоху мессенджеров в написании кому-то пожеланий от руки просто нет смысла. Но иногда всё же приятно получить такую открытку.

Недавно и, пожалуй, впервые мне пришла открытка от подруги из Челябинска (я живу в Москве). В ней, помимо марок и наших почтовых адресов, была простая фраза «Из Челябинска с наилучшими пожеланиями!». Казалось бы, ничего такого. Но насколько мне было радостно увидеть эту весточку с Урала в своём почтовом ящике, просто не передать.

Поздравительные открытки – это всегда про добро. Вспомните, как ваши бабушки и дедушки заранее покупали их к самым важным семейным праздникам, писали ручкой поздравления и потом вручали вам вместе с подарком.

Открытки под Новый год тоже в какой-то момент стали традицией. Советские люди отправляли их по всей России, чтобы лишний раз напомнить близким – они рядом. Ведь даже домашние телефоны тогда были не у всех.

Мы с родителями нашли несколько новогодних карточек СССР. Они бережно хранили их много лет – какие-то маме достались ещё от её бабушки. К слову сказать, самые старые открытки – времён 50-х. И все они в прекрасном состоянии.

А чтобы и вы могли больше проникнуться духом Нового года и увидеть, какими были поздравительные карточки тех лет, я составила небольшую подборку открыток, которые взяла из личного семейного архива.

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