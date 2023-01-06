В усадьбе в Орловской области впервые представят 32 письма Тургенева

"На основе подарка - 32 письма Тургенева - мы сделаем выставку, которую назвали "Бесценный дар". Будем рассказывать не только о письмах, но и об адресатах. В этом проекте - биография Тургенева на фоне эпохи, мы будем рассказывать о тех событиях, которые тогда происходили в России, в мире", - сказал собеседник агентства, отметив, что письма представят гостям музея-заповедника впервые.