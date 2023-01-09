Россияне разочаровались в новогодних подарках

В этом году не все подарки, полученные на праздник, понравились россиянам. Сервис SuperJob выяснил, какие именно презенты раздражают людей больше всего.

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По данным аналитиков, 15 % россиян в целом не понравились новогодние подарки. Оказалось, что практически каждый второй был бы рад вернуть их в магазин, однако чаще всего ненужные вещи планируют оставить себе.

В исследовании говорится, что все-таки большинство россиян рады новогодним презентам. Так, каждый второй удовлетворен на 100 %, а 35 % - скорее удовлетворены. При этом 15 % абсолютно недовольны. Выяснилось, что мужчины в 1,5 раза больше разочарованы подарками, чем женщины - 18 % против 12 %.

Опрос показал, что чаще всего нарекания вызывают дешевые сладости и носки. Среди подарков, что однозначно понравились, в основном дорогостоящие девайсы и гаджеты, ювелирные изделия, бытовая техника, а также косметика и парфюмерия.

Аналитики отметили, что 45 % респондентов с радостью бы вернули ненужные презенты в магазин. 38 % оставят подарки себе в надежде, что они когда-нибудь пригодятся, 14 % передарят ненужные вещи, а 9 % - выбросят. Кроме того, каждый двадцатый попытается продать подаренный презент, еще 5 % - передадут на благотворительность, а 2 % - вернут дарителю.