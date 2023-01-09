16 лет назад Стив Джобс представил первый iPhone

16 лет назад основатель Apple Стив Джобс стоял на сцене Macworld Expo в Сан-Франциско, штат Калифорния, и впервые представил миру iPhone.

Джобс стоял на сцене Macworld Expo и произносил слова, которые войдут в историю, представляя устройство, которое изменит все.

«Сегодня Apple собирается заново изобрести телефон», — сказал Джобс перед тем, как представить iPhone, который в то время имел футуристический дизайн без физической клавиатуры, мультисенсорный дисплей и мобильную операционную систему iPhoneOS.

В то время Джобс сказал, что iPhone — это iPod с сенсорным экраном, революционный мобильный телефон и революционное устройство для интернет-коммуникаций . Оригинальный iPhone имел 3,5-дюймовый ЖК-дисплей, 2-мегапиксельную камеру и корпус из алюминия и пластика.

С тех пор, как вышел оригинальный iPhone, Apple продолжала выпускать различные обновления каждый год. Первым серьезным изменением дизайна iPhone стал iPhone 4 в 2010 году. Через три года после выпуска оригинального iPhone iPhone 4 стал поворотным моментом в истории iPhone благодаря новому дизайну с квадратными рамками и новому дисплею Retina.

Два года спустя iPhone 5 ознаменовался еще одним изменением дизайна iPhone с большим дисплеем Retina, процессором A6, ультратонким дизайном, который сделал его «самым тонким смартфоном в мире» в то время.