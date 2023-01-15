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1 час назад

Находки археологов, от которых захватывает дух: фото

Мария Каткова

Несмотря на то что чудес света семь, памятников архитектуры и скульптуры, от которых легко может перехватить дух, гораздо больше. Многие из них — окна в жизнь сотни и тысячи лет назад.

1/16 Храмово-театральный комплекс, обнаруженный только в начале 2000-х годов в Монте-Сан-Никола, Италия, расположенный на высоте 410 метров в районе Саннио, он восходит к позднеримскому республиканскому периоду, 2-1 века до нашей эры.
Фото: @luigidicriscio/The Archaeologist
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2/16 4000-летняя доска для письма египетского студента с орфографическими исправлениями учителя, выделенными красным цветом.
Фото: The Archaeologist
3/16 Эта пара замысловатой обуви была найдена в 1900 году на теле более 2300 лет назад. Они принадлежали немцу из Дамендорфа, Шлезвиг-Гольштейн, который умер еще в 300 г. до н.э.
Фото: The Archaeologist
4/16 Золотое кольцо 4 века до н.э. найдено в гробнице фракийского царя в Ямболе, Болгария.
Фото: The Archaeologist
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5/16 Лекиф (сосуд для духов), найденный в гробнице финикийского и пунического некрополя в Норе, Сардиния.
Фото: The Archaeologist
6/16 Обувь, изобретенная и использованная в 1920-х годах воришкой скота по имени «сумасшедший Текс Хейзел», чтобы скрыть следы во время кражи коров.
Фото: The Archaeologist
7/16 Так жители Полярного круга защищали свои глаза от снежной слепоты более 4000 лет.
Фото: The Archaeologist
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8/16 Нефритовый погребальный костюм, династия Хань, 202 г. до н.э.
Фото: The Archaeologist
9/16 700-летний дом в Иране.
Фото: The Archaeologist
10/16 Взаимосвязанные кольца цепи, сделанные из цельного куска камня.
Фото: The Archaeologist
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11/16 Раскопки Помпеи.
Фото: The Archaeologist
12/16 Польские доспехи, состоящие из 1074 пластин, 16 век нашей эры.
Фото: The Archaeologist
13/16 Это дерево было срублено в 1891 году, в возрасте 1300 лет. Круги внутри дерева соотносятся со значительными событиями, которые происходили на протяжении всей жизни дерева.
Фото: The Archaeologist
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14/16 Римская стеклянная бутылка в форме рыбы, I-II вв. н.э., коллекция Музея античного стекла в Задаре, Хорватия.
Фото: The Archaeologist
15/16 Викторианская одежда для стрельбы из лука, принадлежащая миссис Фанни Гивен, 1855 г., сейчас часть коллекции Лондонского музея.
Фото: The Archaeologist
16/16 Вершина Великой пирамиды Гизы, Египет.
Фото: The Archaeologist

Спустя века археологи обнаруживают следы жизни людей, которые населяли планету, когда она была совсем другой. Тогда не существовало стеклодувных аппаратов, но древние римляне смогли изготовить бутылку в форме рыбы. Не было привычных нам бумаги и письменных принадлежностей, но студенты в Египте учились и сдавали домашние задания, а преподаватели исправляли ошибки в их работах.

Жители Полярного круга, где сейчас находится самое холодное место России, четыре тысячи лет назад спасались от снежной слепоты с помощью специальных очков. Они не только защищали, но и могли быть красивыми: ученые обнаружили несколько пар очков с узорами.

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Больше удивительных предметов, сохранившихся с самых древних времен, — в галерее "Рамблера".

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