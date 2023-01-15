Находки археологов, от которых захватывает дух: фото

Несмотря на то что чудес света семь, памятников архитектуры и скульптуры, от которых легко может перехватить дух, гораздо больше. Многие из них — окна в жизнь сотни и тысячи лет назад.

Спустя века археологи обнаруживают следы жизни людей, которые населяли планету, когда она была совсем другой. Тогда не существовало стеклодувных аппаратов, но древние римляне смогли изготовить бутылку в форме рыбы. Не было привычных нам бумаги и письменных принадлежностей, но студенты в Египте учились и сдавали домашние задания, а преподаватели исправляли ошибки в их работах.

Жители Полярного круга, где сейчас находится самое холодное место России, четыре тысячи лет назад спасались от снежной слепоты с помощью специальных очков. Они не только защищали, но и могли быть красивыми: ученые обнаружили несколько пар очков с узорами.