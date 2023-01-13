Создать порядок из хаоса: чем нас привлекает коллекционирование

165 лет назад 13 января были введены в обращение первые российские почтовые марки. Филателия уже долгие годы считается наиболее популярной областью коллекционирования. И ведь каждый из нас хотя бы однажды что-либо коллекционировал: фигурки из киндер-сюрприза, украшения, книги, шариковые ручки, кофейные кружки, фантики от конфет, домашние растения. Кому-то этот процесс быстро надоедает, и внимание переключается на что-то другое, но некоторые из года в год продолжают пополнять свою коллекцию. Это дарит приятные эмоции, становится увлечением, но, помимо таких очевидных преимуществ, есть и скрытые, глубинные причины, почему этот процесс кажется таким привлекательным.

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Лучше узнать самого себя

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Выбор предметов для коллекции — это еще и процесс исследования собственной идентичности: что я люблю, что ценю, на что обращаю внимание. Выбранные вещи могут отражать наши черты характера, вкусовые предпочтения: собирая их, мы одновременно рассказываем историю о самих себе. Ведь из всего многообразия возможных предметов мы отдали предпочтение именно им — их хочется рассматривать, держать в руках, показывать друзьям.

Мы видим интересную вещь, приносим ее в дом, тем самым придаем и домашнему пространству индивидуальные черты, наполняем его чем-то важным и значимым. Мы гордимся собранной коллекцией, а значит, гордимся и собой. Радость обладания чем-то ценным будто "наполняет" нас изнутри, добавляет и нам ощущения важности и ценности.

Кроме того, увлечение знакомит нас с другими людьми. Так оно реализует нашу потребность в общении, причастности к группе, определенной культурной традиции, которая близка нам по ценностям.

Попытки справиться с хаосом и обрести безопасность

Экземпляры даже небольшой коллекции можно упорядочить по ряду признаков, найти в них как сходства, так и различия. Окружающий мир тревожит неопределенностью и непредсказуемостью, однако возможность установить порядок в доступной нам области помогает снизить уровень тревоги. Собирая коллекцию, мы создаем порядок из хаоса.

Кроме того, коллекционируя, например, монеты разных стран, мы еще и расширяем кругозор: узнаем, что означают изображенные на них символы, какое значение они имеют в историческом контексте. Наши знания структурируют реальность, делают мир более предсказуемым и понятным, а значит, и более безопасным. И пускай это касается лишь небольшой сферы наших интересов, сам процесс пополнения и систематизации действует успокаивающе.

Радость предвкушения

Однако не только хранение и классификация находок приносят радость. Особый вид удовольствия связан еще и с поиском редкой вещи. Это чем-то напоминает охоту или игру: чтобы раздобыть ценный предмет, нужно приложить усилия, потратить время. Чем труднее найти определенный экземпляр, тем больше воодушевления вызывают его поиски и тем значимей он становится. Ценные находки дарят ощущение эйфории, обогащают эмоциональную сторону жизни, вносят разнообразие в череду скучных будней.

Когда коллекционирование приобретает болезненные черты

Выбирая как коллекционирование, так и любое другое увлечение, мы всегда руководствуемся какой-то потребностью. Однако бывает, что эта потребность настолько сильная, что подчиняет себе другие сферы нашей жизни, заставляет испытывать острые переживания. Мы пытаемся справиться с дискомфортом, выбирая для этого привычные способы, однако часто игнорируем основную проблему. В этом случае и процесс коллекционирования может приобрести деструктивные черты.

Например, человек может окружать себя дорогими редкими вещами — собирать картины или другие предметы искусства, — однако не потому, что видит в них особую ценность или получает удовольствие от процесса. Собирая коллекцию, он будет надеяться заслужить с ее помощью любовь и признание определенной группы. Это будет отличаться от обычной потребности в общении с людьми, близкими по духу, поскольку в глубине души он равнодушен как к ним, так и к самой коллекции. Предоставляя кратковременное облегчение, коллекционирование становится способом сбежать от внутренней пустоты.

В другом случае коллекционирование можно спутать с накопительством, когда человек приносит в дом много вещей, надеясь, что когда-нибудь они ему пригодятся. В отличие от коллекционера, который гордится своей коллекцией и любит ее демонстрировать, страдающие накопительством скорее замкнуты и не желают показывать накопленное. Такое поведение, как правило, маскирует сильную тревогу, справляясь с которой человек собирает вещи на черный день. Однако, вероятно, основная проблема по-прежнему остается в тени, поскольку ее решение сейчас малодоступно из-за сильного стресса. У стресса могут быть разные причины: утрата близкого, потеря работы или же проживание иного кризиса. Накопление вещей создает иллюзию безопасности и контроля над ситуацией, однако более глубокая причина дискомфорта не исчезает и продолжает напоминать о себе.

А бывает, что процесс "охоты" за редким экземпляром, воодушевление, которое приносит находка, становятся важнее самой вещи. Как только все испытания пройдены, заветный предмет оказался в руках, человек перестает испытывать к нему интерес. Особую ценность приобретает не сама коллекция, а непродолжительный период эйфории. И, хотя коллекция продолжает пополняться, этот процесс принимает черты зависимости. Найденная вещь больше не приносит радости и удовлетворения, появляется потребность выбрать новый объект для охоты. Человек становится одержим, готов потратить последние деньги, лишь бы снова испытать состояние душевного подъема.