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1 час назад

Написанное от руки письмо Сталина к Жданову выставят на аукцион

Мир24иещё 1

Написанное от руки письмо Иосифа Сталина к советскому политику Андрею Жданову продадут с молотка. За документ, написанный 17 октября 1934 года, планируется выручить полмиллиона рублей, сообщает РИА «Новости».

Написанное от руки письмо Сталина к Жданову выставят на торги
Фото: Мир24Мир24

Аукцион состоится 19 января. В пресс-службе аукционного дома «Литфонд» рассказали, что лидирующая ставка за письмо Сталина достигает 500 тыс. рублей.

Самым дорогим лотом может стать рукописная книга Марины Цветаевой «Ученик» – ее стартовая ставка составляет 5,5 млн рублей. В нее входят семь стихотворений, написанных красными чернилами.

Также на торги будет выставлено неучтенное в библиографии издание – книжный памятник национального значения «Табель о рангах всех чинов, воинских, статских, придворных», на котором есть подпись Петра Великого. Лидирующая ставка на него составляет 280 тыс. рублей.

Коллекционеры смогут приобрести парные эгломизе (узор на стекле) с видами Санкт-Петербурга, написанные художником Бартом Иоганном Вильгельмом. Ставка на него достигает 130 тыс. рублей.

Вещи,Андрей Жданов,Марина Цветаева,
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