Написанное от руки письмо Сталина к Жданову выставят на торги

Написанное от руки письмо Иосифа Сталина к советскому политику Андрею Жданову продадут с молотка. За документ, написанный 17 октября 1934 года, планируется выручить полмиллиона рублей, сообщает РИА «Новости».

Фото: Мир24 Мир24

Аукцион состоится 19 января. В пресс-службе аукционного дома «Литфонд» рассказали, что лидирующая ставка за письмо Сталина достигает 500 тыс. рублей.

Самым дорогим лотом может стать рукописная книга Марины Цветаевой «Ученик» – ее стартовая ставка составляет 5,5 млн рублей. В нее входят семь стихотворений, написанных красными чернилами.

Также на торги будет выставлено неучтенное в библиографии издание – книжный памятник национального значения «Табель о рангах всех чинов, воинских, статских, придворных», на котором есть подпись Петра Великого. Лидирующая ставка на него составляет 280 тыс. рублей.