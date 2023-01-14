Житель Китая составил список самых вкусных русских продуктов

В популярной в Китае социальной сети WeChat один из пользователей опубликовал топ самых лучших, по его мнению, продуктов из России. На авторскую публикацию обратили внимание редакторы портала Weixin.

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На первом месте оказалось варенье из сосновых шишек. Китаец нашел его не только вкусным, но и отметил пользу десерта. По мнению автора рейтинга, в этом варенье много витаминов и антиоксидантов.

Не меньше впечатлили китайца и любимые россиянами деликатесы – красная и черная икра. Также в списке гурмана оказались мед, облепиха, тульские пряники, шоколад “Аленка” (“со вкусом детства” – отметил автор), сало и оленина.