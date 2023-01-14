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1 час назад

Житель Китая составил список самых вкусных русских продуктов

Мира Маркина

В популярной в Китае социальной сети WeChat один из пользователей опубликовал топ самых лучших, по его мнению, продуктов из России. На авторскую публикацию обратили внимание редакторы портала Weixin.

Житель Китая составил список самых вкусных русских продуктов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

На первом месте оказалось варенье из сосновых шишек. Китаец нашел его не только вкусным, но и отметил пользу десерта. По мнению автора рейтинга, в этом варенье много витаминов и антиоксидантов.

Что известно о китайской деревне, в которой каждый житель миллионер

Не меньше впечатлили китайца и любимые россиянами деликатесы – красная и черная икра. Также в списке гурмана оказались мед, облепиха, тульские пряники, шоколад “Аленка” (“со вкусом детства” – отметил автор), сало и оленина.

Ранее “Рамблер” рассказывал о приметах на 14 января.

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