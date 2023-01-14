Житель Китая составил список самых вкусных русских продуктов

В популярной в Китае социальной сети WeChat один из пользователей опубликовал топ самых лучших, по его мнению, продуктов из России. На авторскую публикацию обратили внимание редакторы портала Weixin.
На первом месте оказалось варенье из сосновых шишек. Китаец нашел его не только вкусным, но и отметил пользу десерта. По мнению автора рейтинга, в этом варенье много витаминов и антиоксидантов.
Не меньше впечатлили китайца и любимые россиянами деликатесы – красная и черная икра. Также в списке гурмана оказались мед, облепиха, тульские пряники, шоколад “Аленка” (“со вкусом детства” – отметил автор), сало и оленина.
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