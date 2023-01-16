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2 часа назад

В интернете продают книгу принца Гарри "Запасной" за 4,5 тысячи рублей

Газета.Ru

В интернет-сервисе "Авито" появились в продаже мемуары принца Гарри "Запасной". Об этом пишет Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

В интернете продают книгу принца Гарри "Запасной" за 4,5 тысячи рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Печатную версию можно найти за 4500 рублей, а pdf-версию можно получить за небольшую плату. Подписчики рассказывают, что им уже прислали первые заказанные экземпляры", - сказано в сообщении.

Книга принца Гарри появилась на полках магазинов 10 января и вызвала бурную реакцию в интернете. В автобиографии герцог Сассекский рассказал о драке с братом, коварстве Камиллы Паркер-Боулз, черствости отца, своей потере девственности, злоупотреблениях наркотиками и алкоголем, убийстве 25 талибов и многом другом.

В своей рецензии на книгу Шарлотт Хиггинс, обозреватель отдела культуры газеты The Guardian, утверждает, что "Запасной" — это "очевидная попытка принца вернуть свою идентичность, потребовать права написать собственную историю".

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