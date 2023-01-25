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2 часа назад

Томография выявила защитный амулет на половом органе 2300-летней мумии

Ferra.ru

Мумифицированное тело, обнаруженное более века назад, было изучено с помощью компьютерной томографии. Оказалось, что это тело подростка, украшенное 49 амулетами, отражающими различные древнеегипетские погребальные ритуалы.

Томография выявила амулет на половом органе 2300-летней мумии
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Мумифицированное тело, получившее название "Золотой мальчик", было обнаружено в 1916 году. Место погребения датируется периодом Птолемеев с 305 по 30 год до нашей эры, что позволяет предположить, что останкам более 2 000 лет. Тело хранилось в подвале музея в Каире более 100 лет.

Используя технологию компьютерной томографии, ученые смогли детально исследовать тело, не разворачивая мумию физически. В ходе исследования было обнаружено тело 14-15-летнего мальчика со здоровыми зубами и без видимых причин смерти.

Тело мумии было обширно украшено 49 амулетами между складками “обертки” и внутри полости тела мумии. Многие из них были сделаны из золота, а некоторые - из полудрагоценных камней, обожженной глины или фаянса. Их целью было защитить тело и придать ему “жизненную силу” в загробной жизни, сообщают ученые.

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