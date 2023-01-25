8 изобретений прошлого, о функциях которых трудно догадаться

Некоторые из этих вещей когда-то действительно были вершиной прогресса. Другие использовались повсеместно. А кое-что так и осталось безумным изобретением своего времени...

Фото: Super.ru Super.ru

Радиошляпа

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О назначении этого экстравагантного прибора можно догадаться по наушникам, и все же, согласитесь, на плеер он не слишком похож. Дело в том, что в начале 1949 года, когда это устройство вышло в свет, сверхкомпактных приемников еще не существовало, к тому же создатели хотели превратить детали в элемент дизайна. Оттого лампы и рамочную антенну разместили на видном месте. Думаете, шляпа позволяла наслаждаться музыкой? Увы, в нее не встроили аккумулятор — его нужно было носить в кармане. Неудивительно, что радиошляпа так и не стала популярной.

Арифмометр Гана

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Нет, это не дизайнерская подставка для торта! Арифмометр Гана получил название в честь Филиппа Маттеуса Гана — немецкого священника и по совместительству изобретателя. Он одним из первых сумел создать действующую счетную машину. Это сейчас калькулятор — одна из функций в смартфоне. А в 1774 году устройство было настоящей диковинкой. Изобретатель даже удостоился чести показать свой «калькулятор» императору Иосифу II.

Телеочки

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До виртуальной реальности было еще очень и очень далеко, что не мешало американцу Хьюго Гернсбеку изобрести этот забавный девайс в 1936 году. Устройство работало на батарейках и имело отдельный экран для каждого глаза. На фото, кстати, счастливый изобретатель. Технический прогресс заставил подзабыть, насколько громоздкими были устройства прошлого — одни только антенны чего стоят. Сейчас гаджет больше ассоциируется с медицинским прибором, чем с любимыми телешоу. Да и чем эта штука могла упростить жизнь?

Грелка

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Технически простое устройство заставит современного обывателя гадать, что же это такое. Вполне обыкновенная грелка, с отверстиями для выхода теплого воздуха. Очевидно, что не водяная, возможно, внутрь засыпали разогретые камни или просто угли. А сетка нужна для лучшей циркуляции воздуха и теплообмена.

Пороховой тестер

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Гибрид пистолета с транспортиром — не что иное, как тестер пороха. Прибор использовался для определения его мощности. Чем дальше сдвинул дугу тестовый «выстрел», тем порох лучше. В точности таких измерений современные специалисты сомневаются. И все же подобные устройства были в порядке вещей.

Автомат с автозагаром

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Нечто похожее можно увидеть на современных АЗС — примерно так сейчас выглядит стенд, где можно подкачать шины своего железного коня. В 1949 году американки с помощью этого агрегата могли «загореть» всего за 30 секунд, покрасив кожу. Изобретение нехитрое, подобным способом до сих пор пользуются маляры... Только не для экспресс-загара, а для покраски стен.

Стригиль

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До изобретения мыла это приспособление использовали для очищения тела от пота и грязи. Стригиль, как правило, изготавливался из бронзы или другого металла. До начала процедуры тело щедро намазывали маслом. Изображения стригиля встречаются даже на древних вазах. Историки считают, что чистку стригилем доверяли рабам. Сомнительная спа-процедура, не правда ли?

Толкатель еды

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