Мужчина открыл найденный у реки сейф и удивился его содержимому

Мужчина с ником MichaelSilverV нашел на берегу реки бесхозный сейф, открыл его и удивился содержимому. Снимки и рассказ о произошедшем он разместил на Reddit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Я нашел вот это на пляже во время отлива. Кажется, мне стоит что-то с этим сделать», — написал автор поста. На опубликованной им фотографии присыпанный песком черный сейф лежал на грязном каменистом берегу. В комментариях MichaelSilverV добавил, что сейф закрыт, а внутри, судя по звуку, находится нечто небольшое и плоское.

Позднее рассказчик сообщил в комментариях, что ему удалось открыть сейф, сломав дверцу с помощью камня. По словам мужчины, механизм устройства был поврежден. В наполненном грязью сейфе он нащупал два небольших пакетика. «Лежало ли внутри золото? Драгоценности? Жесткий диск с биткоинами на миллионы долларов? Там лежали запчасти от сейфа», — поделился он и опубликовал фотографию запчастей.

«Что ж, теперь ты можешь починить сломанный тобой сейф», — пошутил один из комментаторов. Другие признались, что рассказ о неожиданной находке их рассмешил. Сам же автор поста отметил, что этот случай подарил ему интересные воспоминания.