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2 часа назад

Названия каких вещей люди СССР стеснялись произнести в магазине

Русская семерка

Называя советских людей «дикими» и «нецивилизованными» иностранцы сильно преувеличивали. То же касается и якобы дефицита презервативов или средств интимной гигиены. Просто советский человек сам по себе был более стеснительным, а потому покупка некоторых вещей вызывала у него определенные неудобства…

Названия каких вещей люди СССР стеснялись произнести в магазине
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Презервативы

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Иносказательное выражение «резиновое изделие №2» советскому человеку помогало не очень — покупать презервативы стеснялись, хотя они появились в свободной продаже уже в середине прошлого века. Дело в том, что большинство продавцов в магазинах были женщинами, что смущало мужскую половину населения. Ну а представительницы прекрасного пола боялись, что их примут за «ночных бабочек». Что уж говорить про подростков…

Прокладки и тампоны

В отличие от презервативов, эти товары появились в советских магазинах уже в перестроечное время. Да и представлены были в основном в крупных городах. Поначалу их завозили и в провинцию, но там покупать их стеснялись. Возможно, все дело в том, что женщина в СССР была в первую очередь не представительницей слабого пола со всеми характерными анатомическими особенностями, а гражданином страны, строившим коммунизм и боровшимся за равноправие.

Сигареты

К слову, несмотря на равноправие, например, в трудовой деятельности, в ряде других сфер женщины все же воспринимались людьми несколько неполноценными, что ли. Поэтому у них нередко возникали проблемы с покупкой сигарет. Почему-то дымящий у подъезда слесарь или даже сотрудник НИИ воспринимался вполне нормально. А вот женщина могла удостоиться презрения только за факт нахождения у табачного прилавка. Хуже того, ее даже могли принять за проститутку.

Нижнее белье

И опять же — здесь страдали в основном женщины. Ничего постыдного в покупке черных мужских «семейников» советское общество не видело. А вот женщина, решившая порадовать себя красивым кружевным бельем или ажурной комбинацией, могла удостоиться осуждения не только от окружающих, но даже от продавщицы. Да-да, вы догадались, в такой покупательнице вполне могли заподозрить путану.

Средства от геморроя и венерических болезней

В принципе с этими категориями товаров все понятно — и сейчас не каждый осмелится их открыто покупать, предпочитая заказать через интернет в непрозрачном пакете. В Советском Союзе же эта сфера и вовсе была табуирована. Так что многие предпочитали терпеть, даже имея на руках рецепт от врача. А покупая, оправдывались — мол, не для себя, а для соседа/свата/брата…

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