Названа стоимость самого дорогого амулета от вредной привычки

Для борьбы с зависимостью от курения особо предприимчивый россиянин из Москвы выпустил в продажу специальный амулет. На его цену обратили внимание авторы Telegram-канала Mash.

Монетка с надписями «курить» и «не курить», по мнению автора объявления, помогает побороть вредную привычку. Ведь как только обладатель амулета касается ее, желание закурить у него исчезает.

Цену продавец назначил внушительную – 10 миллионов рублей. Он указал, что всю сумму можно передать наличными или перевести с карты на карту онлайн. Также автор объявления готов обменять чудо-монетку на дом у озера или моря в теплых регионах России.