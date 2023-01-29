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15 минут назад

Россиян удивил амулет от вредной привычки за 10 миллионов рублей

Мира Маркина

Для борьбы с зависимостью от курения особо предприимчивый россиянин из Москвы выпустил в продажу специальный амулет. На его цену обратили внимание авторы Telegram-канала Mash.

Названа стоимость самого дорогого амулета от вредной привычки
Фото: flickr.comflickr.com

Монетка с надписями «курить» и «не курить», по мнению автора объявления, помогает побороть вредную привычку. Ведь как только обладатель амулета касается ее, желание закурить у него исчезает.

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Цену продавец назначил внушительную – 10 миллионов рублей. Он указал, что всю сумму можно передать наличными или перевести с карты на карту онлайн. Также автор объявления готов обменять чудо-монетку на дом у озера или моря в теплых регионах России.

Ранее мы рассказывали, как рыба обанкротила владельца на тысячи долларов.

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