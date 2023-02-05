Россияне рассказали, какие предметы хранятся в их семьях поколениями

Многие из нас не задумываются о прошлых поколениях своего рода, но некоторым крайне интересно икать детали о своих предках или хранить вещи, передаваемые из поколения в поколение. Россияне в популярном сообществе в соцсетях рассказали, что получили от своих предков и планируют дальше передавать детям и внукам.
У многих из россиян от предков хранятся иконы, фотографии, книги и монеты. Так, пользователи рассказали, какие старинные ценности хранят по сей день:
"Рушники, которые вышивала моя прабабушка. Они до сих пор новые, льняные";
"Царские украшения, иконы которым 300 лет, императорский фарфор и серебро, из которого мы едим";
"У меня есть Библия, 1914 года. Тоже от бабушки осталась. Но самое удивительное не это... Однажды у меня случился пожар в квартире. Сгорело все!!! Кроме этой книги ... Даже обложка не обгорела, то есть на книге нет никаких признаков пожара";
"У нас есть два Тома Лермонтова 1880г. Достались от деда мужа";
"У моей бабули - платок ее Бабушки, а у нее он от ее бабушки - очень трепетно к нему относимся";
"У меня есть носовой платок из детства моего прадеда, с красной вышивкой";
"Старые монеты и куча семейных фото, начиная с 1900 года";
"Икона старообрядческая намоленная досталась от бабушки моей любимой, бабушке от ее матери Марии Ивановны и так далее. Так же от бабушки достались серьги и дореволюционные фарфоровые блюдца. ";
"Платок венчальный моей прапрабабушки. Золотая цепь прадедушки, которого не стало 10 лет как до моего рождения. Хрустальная салатница, в которой каждый новый год уже 60 лет у нас оливье";
"Золотые монеты 1802 года, передаются из поколений в поколения";
"Бабушка по папе когда-то подарила моей маме расписную тарелку, которая хранилась в их семье с царских времен (мой прадед был поваром у князей Нарышкиных). Мне ее даже трогать страшно, кажется, что могу сломать".
У многих россиян от дедов осталось что-то, связанное с Великой отечественной войной. Кто-то хранит ордена и награды, кто-то сувениры из Германии, кто-то письма с фронта или на фронт:
"У меня из таких вещей только немецкая елочная игрушка - заяц с клеймом 1900 г., которую прадед из Германии привез после взятия Берлина...";
"Еще есть томик Есенина с которым мой дед прошел всю войну";
"Письма, которые прабабушка писала своему сыну на войну. Так трепетно их хранить".
Оказалось, что в некоторых российских семьях принято передавать дочери серьги. В некоторых родах серьги проходят сквозь несколько поколений и сейчас красуются на ушах современных девушек.
"У нас 4 поколения золотые серьги с рубином передают";
"Моей бабушке как старшей сестре достались серебряные серьги с синим камнем. Она передала своей дочери и так дошло до моей. Подарю ей на 16-летие".
*Прим.ред.: орфография и пунктуация автора сохранены.