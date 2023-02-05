Россияне рассказали, какие предметы хранятся в их семьях поколениями

"У меня есть Библия, 1914 года. Тоже от бабушки осталась. Но самое удивительное не это... Однажды у меня случился пожар в квартире. Сгорело все!!! Кроме этой книги ... Даже обложка не обгорела, то есть на книге нет никаких признаков пожара";