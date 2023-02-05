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2 часа назад

Россияне рассказали, какие предметы хранятся в их семьях поколениями

Диана Товсепова

Многие из нас не задумываются о прошлых поколениях своего рода, но некоторым крайне интересно икать детали о своих предках или хранить вещи, передаваемые из поколения в поколение. Россияне в популярном сообществе в соцсетях рассказали, что получили от своих предков и планируют дальше передавать детям и внукам.

Россияне рассказали, какие предметы хранятся в их семьях поколениями
Фото: PxherePxhere

У многих из россиян от предков хранятся иконы, фотографии, книги и монеты. Так, пользователи рассказали, какие старинные ценности хранят по сей день:

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"Рушники, которые вышивала моя прабабушка. Они до сих пор новые, льняные";

"Царские украшения, иконы которым 300 лет, императорский фарфор и серебро, из которого мы едим";

"У меня есть Библия, 1914 года. Тоже от бабушки осталась. Но самое удивительное не это... Однажды у меня случился пожар в квартире. Сгорело все!!! Кроме этой книги ... Даже обложка не обгорела, то есть на книге нет никаких признаков пожара";

"У нас есть два Тома Лермонтова 1880г. Достались от деда мужа";

"У моей бабули - платок ее Бабушки, а у нее он от ее бабушки - очень трепетно к нему относимся";

"У меня есть носовой платок из детства моего прадеда, с красной вышивкой";

"Старые монеты и куча семейных фото, начиная с 1900 года";

"Икона старообрядческая намоленная досталась от бабушки моей любимой, бабушке от ее матери Марии Ивановны и так далее. Так же от бабушки достались серьги и дореволюционные фарфоровые блюдца. ";

"Платок венчальный моей прапрабабушки. Золотая цепь прадедушки, которого не стало 10 лет как до моего рождения. Хрустальная салатница, в которой каждый новый год уже 60 лет у нас оливье";

"Золотые монеты 1802 года, передаются из поколений в поколения";

"Бабушка по папе когда-то подарила моей маме расписную тарелку, которая хранилась в их семье с царских времен (мой прадед был поваром у князей Нарышкиных). Мне ее даже трогать страшно, кажется, что могу сломать".

Какие советские вещи пользовались бешеным спросом за границей

У многих россиян от дедов осталось что-то, связанное с Великой отечественной войной. Кто-то хранит ордена и награды, кто-то сувениры из Германии, кто-то письма с фронта или на фронт:

"У меня из таких вещей только немецкая елочная игрушка - заяц с клеймом 1900 г., которую прадед из Германии привез после взятия Берлина...";

"Еще есть томик Есенина с которым мой дед прошел всю войну";

"Письма, которые прабабушка писала своему сыну на войну. Так трепетно их хранить".

Оказалось, что в некоторых российских семьях принято передавать дочери серьги. В некоторых родах серьги проходят сквозь несколько поколений и сейчас красуются на ушах современных девушек.

"У нас 4 поколения золотые серьги с рубином передают";

"Моей бабушке как старшей сестре достались серебряные серьги с синим камнем. Она передала своей дочери и так дошло до моей. Подарю ей на 16-летие".

*Прим.ред.: орфография и пунктуация автора сохранены.

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