Что увидят читатели в новой книге Маккартни

Первый тираж книги сэра Пола поступит в продажу только в июне. Тогда же откроется его фотовыставка в лондонской Национальной галерее. Известно название книги - 1964: Eyes of the Storm, что можно перевести, как "Эпицентр шторма". Подзаголовок: "Фотографии и воспоминания Пола Маккартни".

Фото: Российская Газета Российская Газета

Начало 1964-го - время первого шторма "битломании". Первые гастроли The Beatles - концерты, переезды из города в город, встречи и знакомства, неистовые фанатки. Книга обещает истории и наблюдения из жизни ранних The Beatles, о которых мы, оказывается, знаем еще не все.

И фотографии - помните, в их фильмах "Ночь трудного дня" и Help! ("Помогите!") Маккартни бегал в кадре с фотоаппаратом? Да и первая жена музыканта Линда была профессиональным фотографом, благодаря чему они и познакомились.

Сэр Пол решил рассекретить свои фотоархивы и дневники. В книгу войдут 275 фотографий той славной поры, сделанных в шести городах, в которых выступали тогда Пол, Джон, Джордж и Ринго.

Предисловие к книге написал и гарвардский историк, публицист Джилл Лепор. Маккартни комментирует снимки и рассказывает об эпизодах, которые им сопутствовали. "Каждого, кто заново открывает сокровенные семейные реликвии, переполняют эмоции, воспоминания, забытые ассоциации, - рассказывает он. - Так случилось и со мной, когда я стал просматривать старые фотографии, сделанные за три месяца путешествия, кульминацией которого стал февраль 1964 года... И я решил представить свой отчет о наших первых мировых гастролях. Фактически фотожурнал, который начался Ливерпулем и Лондоном, продолжился Парижем, где за три года до того мы с Джоном ездили только автостопом, и первой поездкой группы в Штаты".