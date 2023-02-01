Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+1° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
2 часа назад

Что увидят читатели в новой книге Пола Маккартни

Российская Газета

Первый тираж книги сэра Пола поступит в продажу только в июне. Тогда же откроется его фотовыставка в лондонской Национальной галерее. Известно название книги - 1964: Eyes of the Storm, что можно перевести, как "Эпицентр шторма". Подзаголовок: "Фотографии и воспоминания Пола Маккартни".

Что увидят читатели в новой книге Маккартни
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Начало 1964-го - время первого шторма "битломании". Первые гастроли The Beatles - концерты, переезды из города в город, встречи и знакомства, неистовые фанатки. Книга обещает истории и наблюдения из жизни ранних The Beatles, о которых мы, оказывается, знаем еще не все.

И фотографии - помните, в их фильмах "Ночь трудного дня" и Help! ("Помогите!") Маккартни бегал в кадре с фотоаппаратом? Да и первая жена музыканта Линда была профессиональным фотографом, благодаря чему они и познакомились.

Сэр Пол решил рассекретить свои фотоархивы и дневники. В книгу войдут 275 фотографий той славной поры, сделанных в шести городах, в которых выступали тогда Пол, Джон, Джордж и Ринго.

Предисловие к книге написал и гарвардский историк, публицист Джилл Лепор. Маккартни комментирует снимки и рассказывает об эпизодах, которые им сопутствовали. "Каждого, кто заново открывает сокровенные семейные реликвии, переполняют эмоции, воспоминания, забытые ассоциации, - рассказывает он. - Так случилось и со мной, когда я стал просматривать старые фотографии, сделанные за три месяца путешествия, кульминацией которого стал февраль 1964 года... И я решил представить свой отчет о наших первых мировых гастролях. Фактически фотожурнал, который начался Ливерпулем и Лондоном, продолжился Парижем, где за три года до того мы с Джоном ездили только автостопом, и первой поездкой группы в Штаты".

Как объяснил сам музыкант, 35-миллиметровая пленка затерялась где-то лет 60 назад, а в прошлом году вдруг нашлась. Может, таким чудесным образом найдутся у него и пленки 1965-го, 1966-го? Будем ждать.

Вещи,Пол Маккартни,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители