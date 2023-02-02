Личные письма принцессы Дианы с деталями развода выставят на аукцион

Личные письма леди Дианы, принцессы Уэльской, которые она написала в 1995 и 1996 годах своим друзьям, супругам Тареку и Сьюзи Кассем, выставят на аукцион, сообщает Daily Mail.

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В них принцесса Диана признается, что не решилась бы на развод, если бы знала, что все будет выглядеть так отчаянно и некрасиво. Кроме того, она поделилась предположениями о слежке за собой и прослушке телефона.На торги будут выставлены 32 письма. Владение ими, по словам Кассем, является большой ответственностью, которую супруги не желают перекладывать на своих детей. Кроме того, таким образом пара дает возможность другим людям сохранить память о принцессе. Все вырученные средства планируют направить в благотворительные организации, которые курировала принцесса Уэльская. Ожидается, что письма будут проданы 16 февраля.

В конце января баклажановое бархатное платье принцессы Дианы ушло с молотка почти за 605 тысяч долларов, что стало рекордом продаж у аукционного дома Sotheby's. Диана запечатлена в нем на парадном королевском портрете. Незадолго до своей гибели в 1997 году принцесса сама продала это платье, теперь же у него новый владелец.