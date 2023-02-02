Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-2° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
45 минут назад

Личные письма принцессы Дианы с деталями развода выставят на аукцион

Мир24

Личные письма леди Дианы, принцессы Уэльской, которые она написала в 1995 и 1996 годах своим друзьям, супругам Тареку и Сьюзи Кассем, выставят на аукцион, сообщает Daily Mail.

Личные письма принцессы Дианы с деталями развода выставят на аукцион
Фото: Мир24Мир24

В них принцесса Диана признается, что не решилась бы на развод, если бы знала, что все будет выглядеть так отчаянно и некрасиво. Кроме того, она поделилась предположениями о слежке за собой и прослушке телефона.На торги будут выставлены 32 письма. Владение ими, по словам Кассем, является большой ответственностью, которую супруги не желают перекладывать на своих детей. Кроме того, таким образом пара дает возможность другим людям сохранить память о принцессе. Все вырученные средства планируют направить в благотворительные организации, которые курировала принцесса Уэльская. Ожидается, что письма будут проданы 16 февраля.

В конце января баклажановое бархатное платье принцессы Дианы ушло с молотка почти за 605 тысяч долларов, что стало рекордом продаж у аукционного дома Sotheby's. Диана запечатлена в нем на парадном королевском портрете. Незадолго до своей гибели в 1997 году принцесса сама продала это платье, теперь же у него новый владелец.

Вещи, связанные с принцессой Дианой, часто выставляют на аукционы. Так, желающим предлагалось приобрести слепок ее руки с отпечатком обручального кольца, кусок торта с ее свадьбы, свитер и многое другое.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители