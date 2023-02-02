Как гобелен «Литейщики» попал в Третьяковку

Такое признание получила работа педагога центра эстетического воспитания детей «Моцарт» Елены Молчановской. В экспозиции представлена и скульптура её сына под названием «Комбайнёр».

Фото: Южное Бутово Южное Бутово

НИТКА ЗА НИТКОЙ

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Выставка «Искусство труда» проходила в Новой Третьяковке в новогодние выходные. Экспозиция должна была показать посетителям повседневную и производственную стороны жизни обычного рабочего человека. У Елены был выставлен гобелен «Литейщики». У её 25-­летнего сына Георгия, выпускника Московской художественно­-промышленной академии имени С. Г. Строганова, экспонировалась керамическая скульптура «Комбайнёр». Причём для Георгия это уже вторая выставка. В прошлом году в «Искусстве труда» он дебютировал с работой «Шахтёры».

«Чтобы принять участие в выставке, мы с сыном подавали заявку. Отбор в Третьяковку на самом деле строгий. Но мы в себе уверены как в профессионалах», – рассказывает Елена Молчановская.

Тема литья, которую она запечатлела на своём гобелене, для художницы особенная.

«Я смотрела, как отливает скульптуры мой сын, и вот эти клубы серого дыма, расплавленный металл не только как художник увидела, но и как мама, переживающая за своего сына. На гобелене изображён человек, который сосредоточен на процесс литья, а также «кастрюлька», которую мужчины должны осторожно наклонить, чтобы расплавленный металл залить в форму. Брызги металла отражаются в защитной маске», – добавляет Елена Молчановская.

Для создания гобелена размером 2 на 1,5 м автор использовала вертикальный станок длиной 3,6 м. Он стоит вдоль одной из стен в квартире Елены на ул. Скобелевской в Южном Бутове.

«Это такая вертикальная рама, которая позволяет немного подтягивать нитки и прокручивать работу. Гобелены ткут сейчас, как и в старину, вручную. Натягиваешь нити основы и дальше делаешь переплетения по принципу штопки», – очень упрощённо объяснила нам Елена основы своего творчества. На создание «литейщиков» у художницы ушло около года. В принципе в технике гобелена можно соткать абсолютно реалистичную картину – как фото.

«Но сейчас идёт попытка в изобразительном искусстве найти какой­то новый язык – он не должен копировать фотографию. Мне больше нравится абстракция. Всегда стараюсь пойти дальше, чем отпечаток реальности», – рассказывает автор.

К сегодняшнему дню, с учётом трудоёмкости процесса, Елена создала пять гобеленов. Один из них – «Ангел со свитком».

«Я нарисовала современную версию прописей классических икон. Эта работа выставлялась в Новой Третьяковке в прошлом году в экспозиции «Творческие среды». И я решила сделать не только рисунок, но и соткать сюжет», – отмечает бутовчанка.

ГЕН КРЕАТИВНОСТИ

Творчество Елены Молчановской многогранно. Она не только создаёт гобелены, но и делает литографии (техника, когда изображение переносится с плоской формы на бумагу или холст. – Ред.), а также пишет картины акварелью, маслом, гуашью. Кроме того, художница вместе с дочерью Анной участвовала в создании мозаик для главного храма Вооружённых сил РФ в Кубинке. Анна так же, как и её старший брат, сейчас заканчивает Строгановку.

«Мой отец работал врачом, но всю жизнь рисует. И главное достижение в жизни, которым я горжусь, состоит в том, что наше с ним увлечение передалось моим детям. Им тоже нравится творчество. Всё­-таки есть, наверное, какой­-то творческий ген, который передаётся среди родственников», – отмечает Елена Молчановская.

ВЗЯТЬСЯ ЗА КИСТЬ ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО

В «Моцарте» Елена Молчановская ведёт занятия по рисованию для участников программы «Московское долголетие». На занятиях опирается на индивидуальность учеников.

«Группа подобралась удивительно сильная, – гордится педагог. – Кто­-то шикарно создаёт чёрно­белые работы, кто­-то пишет картины маслом, другие же учатся писать акварелью пейзажи, милых животных или портреты людей. У нас работа построена так, что каждый автор работает над своей темой».

По словам Елены Молчановской, живописи учиться никогда не поздно. Даже те, кто всегда считал, что не умеет рисовать, всё равно могут научиться.