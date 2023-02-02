Группа ученых раскрыла секретные рецепты мумификации в Древнем Египте

Большая часть того, что мы знаем о древнеегипетских методах мумификации, получена из нескольких древних текстов. Очень мало подробностей о конкретных специях, маслах, смолах и других используемых ингредиентах. Так, группа исследователей с помощью молекулярного анализа определила несколько основных ингредиентов, использовавшихся при мумификации.

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Считается, что египетское бальзамирование началось, когда люди заметили, что засушливый жар песка, как правило, высушивает и сохраняет тела, похороненные в пустыне. Когда люди стали хоронить умерших в каменных гробницах, подальше от иссушающего песка, они использовали для бальзамирования такие химические вещества, как натроновая соль и растительные смолы.

Новая работа основана на исследовании 2018 года, где ученые обнаружили, что обертка мумий была пропитана смесью растительного масла, экстракта ароматических растений, камеди или сахара и нагретой хвойной смолы.