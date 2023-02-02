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2 часа назад

Группа ученых раскрыла секретные рецепты мумификации в Древнем Египте

Ferra.ru

Большая часть того, что мы знаем о древнеегипетских методах мумификации, получена из нескольких древних текстов. Очень мало подробностей о конкретных специях, маслах, смолах и других используемых ингредиентах. Так, группа исследователей с помощью молекулярного анализа определила несколько основных ингредиентов, использовавшихся при мумификации.

Группа ученых раскрыла секретные рецепты мумификации в Древнем Египте
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Считается, что египетское бальзамирование началось, когда люди заметили, что засушливый жар песка, как правило, высушивает и сохраняет тела, похороненные в пустыне. Когда люди стали хоронить умерших в каменных гробницах, подальше от иссушающего песка, они использовали для бальзамирования такие химические вещества, как натроновая соль и растительные смолы.

Новая работа основана на исследовании 2018 года, где ученые обнаружили, что обертка мумий была пропитана смесью растительного масла, экстракта ароматических растений, камеди или сахара и нагретой хвойной смолы.

На этот раз анализируя остатки на коллекции из 31 керамического сосуда, ученые смогли выявить большое разнообразие веществ, которые использовались бальзамировщиками. Среди этих веществ были масла или смолы можжевельника, кипариса или кедра; различные смолы, в том числе смолы деревьев Pistacia; животные жиры, пчелиный воск и растительные масла. Большинство из них уже находили в мумиях, но две смолы - даммар и элеми - ранее не были обнаружены нигде в Египте. Они также обнаружили битум из Мертвого моря.

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