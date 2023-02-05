Американец превратил в стол мотор V12

В США автомобильный энтузиаст Уэсли Каган, известный радикальными доработками автомобильных двигателей, построил журнальный стол из мотора V12, сообщает Carscoops.

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Для того чтобы создать необычный предмет мебели, конструктору потребовалось напечатать на 3D-принтере пять видов оригинальных деталей. Кроме того, он приспособил электродвигатель и зубчатую передачу, чтобы вращать оставшийся в блоке коленчатый вал и приводить в движение поршни мотора.

В основе столика со стеклянной столешницей лежат массивные детали из дуба. Свое изделие конструктор пытается продать на интернет-аукционе eBay за $2,5 тыс.