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2 часа назад

Американец превратил в стол мотор V12 с движущимися коленвалом и поршнями

Газета.Ru

В США автомобильный энтузиаст Уэсли Каган, известный радикальными доработками автомобильных двигателей, построил журнальный стол из мотора V12, сообщает Carscoops.

Американец превратил в стол мотор V12
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для того чтобы создать необычный предмет мебели, конструктору потребовалось напечатать на 3D-принтере пять видов оригинальных деталей. Кроме того, он приспособил электродвигатель и зубчатую передачу, чтобы вращать оставшийся в блоке коленчатый вал и приводить в движение поршни мотора.

В основе столика со стеклянной столешницей лежат массивные детали из дуба. Свое изделие конструктор пытается продать на интернет-аукционе eBay за $2,5 тыс.

Ранее стало известно, что житель Великобритании выставил на eBay редкий универсал ВАЗ-2102, который достался ему при покупке дома с участком земли и сараем. Советский автомобиль 1978 года выпуска с правым рулем долгие годы простоял в этой постройке.

Вещи,eBay,
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