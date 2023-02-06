Раскрыто содержимое подарка лауреатам «Грэмми» за 4 миллиона

Победителям номинаций вручили боксы с самым разнообразным наполнением. В подарок артисты получили товары для дома и детей (например, коляску Bugaboo Fox и душевую лейку), косметику Miage, очки TurboFlex, а также сертификаты (в частности, на пластическую операцию в клинике Art Lipo).