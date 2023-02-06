Раскрыто содержимое подарка лауреатам «Грэмми» за 4 миллиона

В редакции издания Page Six раскрыли, чем одаривают лауреатов музыкальной премии «Грэмми» кроме заветной статуэтки граммофона.
Победителям номинаций вручили боксы с самым разнообразным наполнением. В подарок артисты получили товары для дома и детей (например, коляску Bugaboo Fox и душевую лейку), косметику Miage, очки TurboFlex, а также сертификаты (в частности, на пластическую операцию в клинике Art Lipo).
Журналисты оценили стоимость щедрого подарка в сумму около 60 тысяч долларов (более четырех миллионов рублей). Подбирали содержание подарочного бокса сотрудники маркетинговой компании Lash Fary of Distinctive Assets.
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