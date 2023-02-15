В России выпустили сокращенную версию книги принца Гарри "Запасной"

"15 февраля крупнейший сервис цифровых книг в России и странах СНГ "Литрес" и сервис саммари нон-фикшн книг в тексте, аудио и инфографике Smart Reading выпускают саммари книги "Запасной" принца Гарри. Мемуары герцога Сассекского пока не изданы в России и впервые публикуются на русском языке в единственном формате - сокращенной версии", - говорится в сообщении.

Официально автобиография принца Гарри, написанная в соавторстве с американским писателем Джоном Джозефом Морингером, появились на полках иностранных книжных магазинов 10 января 2023 года. Только за первый день было продано более 1,43 млн копий книги. По словам издателей, это сделало ее самым быстро продаваемым произведением документальной прозы в истории. Как ранее сообщали британские СМИ, гонорар принца составил $20 млн.

Еще до официальной публикации "Запасной" получил скандальную репутацию из-за откровений принца Гарри, касающихся в том числе британской королевской семьи. В книге герцог Сассекский, называющий себя второстепенным членом семьи - "запасным" - подробно рассказывает о деталях личной жизни, о том, как убил 25 человек во время службы в Афганистане, а также о конфликтах в семье. Откровения были критично восприняты в Великобритании, а одобрение принца Гарри британцами упало до рекордно низкого уровня. Ведущие газеты королевства раскритиковали принца, переехавшего в 2020 году вместе с женой, американкой Меган Маркл, в США. Они расценили его книгу как удар по королевской семье и британской монархии в целом.