Под картиной "Женщина в шали" Пикассо нашли набросок другой работы

Специалисты обнаружили под картиной "Женщина в шали" Пабло Пикассо набросок другой работы художника. Об этом сообщил в пятницу Художественный музей японской префектуры Аити, сотрудники которого изучили картину вместе с коллегами из США.

Фото: «Женщина в шали», Пабло Пикассо «Женщина в шали», Пабло Пикассо

По их словам, под слоем картины, написанной в 1902 году, обнаружен эскиз, на котором изображена фигура человека с низко опущенной головой. Работа была создана в так называемый голубой период Пикассо с 1901 по 1904 год, когда художник часто рисовал людей в такой позе. Возможно, художник использовал холст повторно, поскольку тогда не мог позволить себе купить новый.

Специалисты изучили работу при помощи гиперспектральной камеры, которая может улавливать свет, разделяя его на волны разной длины. На полученных изображениях видно, что голова женщины, изображенной на "Женщине в шали", повторяет очертания фигуры, изображенной на эскизе.