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1 час назад

Под "Женщиной в шали" Пикассо нашли другую его работу

Катя Кобышева

Специалисты под картиной "Женщина в шали" Пабло Пикассо нашли набросок другой работы художника. Об этом рассказали сотрудники Художественного музея японской префектуры Аити, которого изучили картину совместно с коллегами из США. Об этом пишет ТАСС.

Под "Женщиной в шали" Пикассо нашли другую его работу
Фото: "Женщина в шали". Пабло Пикассо"Женщина в шали". Пабло Пикассо

Картина "Женщина в шали" была написана в 1902 году, но под ней обнаружился эскиз другой работы - человеческая фигура с низко опущенной головой.

По предположению экспертов, в голубой период творчества - с 1901 по 1904 год - художник мог использовать холст второй раз, так как не могу купить новый.

Рассмотреть эскиз под слоем красок эксперты смогли с помощью гиперспектральной камеры, улавливающей свет и разделяющей его на волны разной длины. Голова "Женщины в шали", повторяет контур фигуры, которая была изображена на наброске.

Картину можно будет увидеть в Художественном музее префектуры Аити, начиная с 21 марта.

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