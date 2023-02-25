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4 часа назад

В Китае нашли более 50 изделий из трехцветной керамики возрастом 1,3 тыс. лет

Мир24

На востоке Китая археологи обнаружили более 50 предметов из трехцветной керамики в гробнице, возраст которой оценивается примерно в 1,3 тыс. лет, сообщает агентство Xinhua.

В Китае нашли цветную посуду возрастом 1,3 тыс. лет
Фото: МТРК «МИР»МТРК «МИР»

Артефакты нашли во время раскопок в одном из районов города Цзинань, который находится в восточной провинции Шаньдун. С 2021 года там обнаружено более 240 гробниц, относящихся к периоду от позднего неолита до династии Цин (1644-1911 годы).

Согласно надписи на гробнице, захоронение сделано на третьем году эры Кайюань (713-741 годы) династии Тан (618-907 года). Она считается золотым веком в истории Китая. Раскопанные изделия имеют разную форму. Среди них – фигурки повозок, всадников на лошадях и верблюдов.

Как рассказал руководящий раскопками Хэ Ли из Института археологии города Цзинань, трехцветную керамику эпохи династии Тан в провинции Шаньдун в таком количестве еще никогда не находили. Также в гробнице обнаружены 20 изделий из белового фарфора, что дает новый материал для изучения эволюции гончарного дела времен династии Тан.

В январе в египетской Долине цариц обнаружили ранее неизвестное захоронение, которое могло принадлежать особе царского рода. Раскопки проводились в Луксоре.

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