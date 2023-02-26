Москвич купил фейковые Rolex за 780 тыс. рублей и не может вернуть деньги назад

Москвич купил в интернет-сервисе объявлений поддельные часы Rolex за 780 тыс. руб. Теперь мужчина не может вернуть деньги назад, сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

37-летний мужчина решил подарить себе часы Rolex. Он нашел нужный ему товар в интернет-сервисе объявлений и связался с продавцом Анастасией. Девушка отправила покупателю фотографии и заверила, что часы настоящие. После этого мужчина внес предоплату.

Покупатель договорился встретиться с продавцом на Мосфильмовской улице в Москве. Однако вместо Анастасии пришла другая женщина. Мужчина осмотрел часы и решил их все же купить, после чего передал оставшуюся сумму.

Через сутки москвич отнес покупку в салон для проверки. Эксперты сказали, что часы поддельные.