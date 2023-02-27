Первая женщина принца Гарри продаст с аукциона его подарок

Подруга принца Гарри продаст с аукциона куклу "Мисс Пигги", подаренную ей сыном короля в день ее 19-летия. Об этом сообщает Mirror.

Фото: TalkTV TalkTV

40-летняя Саша Уолпол, которая утверждает, что была первой женщиной Гарри, выставила на продажу подарок принца, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.

По словам женщины, герцог Сассекский выиграл для нее "Мисс Пигги" на ярмарке в день ее 19-летия.

Газета.Ru

Одетая в тропическое платье и модную шляпу от солнца, кукла до сих пор хранит салфетки, которые принц засунул ей в лифчик, пошутив тогда, что это "поднимет ее грудь".

"Землетрясение произошло на следующий день после того, как я рассказала свою историю с Гарри журналистам. И я сразу подумала, что выставление на аукцион этой дерзкой королевской памятной вещицы может стать моим способом помочь. Я надеюсь, что эта игрушка соберет много денег на благое дело", - поделилась Уолпол.

Саша Уолпол заявила, что "была первой женщиной принца Гарри" после того, как в своих мемуарах "Запасной" младший сын короля Великобритании рассказал о том, как он потерял девственность.