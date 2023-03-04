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1 час назад

Почему в СССР “Звездочку” стали использовать не по назначению

Мария Каткова

Не секрет, что в СССР бальзам “Звездочка” стал легендарным средством, которое помогает для лечения всех болезней. Однако изначально у него была другая функция, а советские граждане просто не разобрались с инструкцией применения.

Почему в СССР “Звездочку” стали использовать не по назначению
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

О том, для чего на самом деле нужен был бальзам и почему его стали использовать не по назначению — в материале “Рамблера”.

Как появилась “Звездочка”

Во Вьетнаме бальзам был разработан еще в середине XX века и назывался Cao Sao Vàng, что в переводе на русский означает “Высокая золотая звезда”. Поэтому в народе укоренилось название “Звездочка”.

Производством этого средства во Вьетнаме занималась одна фармацевтическая компания, которая сделала большую выручку на своих бальзамах. В первоначальный состав входили исключительно натуральные компоненты: воск, масла и камфора.

Во Вьетнаме это средство было создано для того, чтобы люди наносили его на кожу после укуса насекомых. Оно смягчало зуд и уменьшало воспаление благодаря охлаждающим свойствам масел.

Для чего “Звездочку” использовали в СССР

С 1975 года бальзам начали завозить в СССР в промышленных количествах, стоил он относительно недорого. Поэтому стал очень популярным у советских граждан.

В Советском Союзе у бальзама значительно вырос спектр применения. Им натирали виски от головной боли, избавлялись от заложенности носа, для лечения простуды им натирали грудь. Также средство использовали в быту: бальзам раскладывали в местах скопления тараканов, а также натирали им мебель для защиты от домашних питомцев.

Однако все эти методы сильно отличались от того, зачем нужна была “Звездочка” на самом деле. Дело в том, что изначально к бальзаму предлагалась инструкция на вьетнамском языке, которую не могли прочитать советские граждане. Однако там были картинки с указанием точек, куда можно втирать это средство. Поэтому в СССР люди начали использовать его повсеместно, так и не разобравшись, для чего он нужен на самом деле.

Средство продолжало помогать от простуды и воспалений благодаря маслам, поэтому такое применение приобрело широкую популярность.

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