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3 часа назад

В Британии выпустили последний набор марок с изображением Елизаветы II

Российская Газета

Королевская почта Великобритании выпустила последний набор марок с изображением Елизаветы II, больше таких печатать не будут. Речь идет о 12 марках, созданных к 100-летию паровоза "Летучий шотландец" (Flying Scotsman) и изображающих этот поезд в различных частях Соединенного Королевства, а также плакаты Лондонской Северо-Восточной железной дороги 1920-1930-х годов.

Выпущен последний набор марок с изображением Елизаветы II
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В верхнем правом углу на каждой из них можно увидеть силуэт покойной королевы.

Как заявил представитель почтовой службы Дэвид Голд, эти марки напоминают о "золотом веке" путешествий на паровозах. "Летучего шотландца" он назвал национальным достоянием инженерной мысли. По его словам, локомотив олицетворяет романтику железнодорожного путешествия.

Российская Газета

Как обращает внимание телерадиокорпорация BBC, выпуск таких наборов планируется на годы вперед, и королевская почта не стала отказываться от планов, составленных задолго до смерти Елизаветы II. Впрочем, эти марки станут последними, где использовался силуэт покойной королевы, и уже на следующем наборе можно будет увидеть изображение Карла III.

Вещи,Елизавета II,Дэвид Голд,
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