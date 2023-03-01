Выпущен последний набор марок с изображением Елизаветы II

Королевская почта Великобритании выпустила последний набор марок с изображением Елизаветы II, больше таких печатать не будут. Речь идет о 12 марках, созданных к 100-летию паровоза "Летучий шотландец" (Flying Scotsman) и изображающих этот поезд в различных частях Соединенного Королевства, а также плакаты Лондонской Северо-Восточной железной дороги 1920-1930-х годов.

Фото: Российская Газета Российская Газета

В верхнем правом углу на каждой из них можно увидеть силуэт покойной королевы.

Как заявил представитель почтовой службы Дэвид Голд, эти марки напоминают о "золотом веке" путешествий на паровозах. "Летучего шотландца" он назвал национальным достоянием инженерной мысли. По его словам, локомотив олицетворяет романтику железнодорожного путешествия.

Российская Газета