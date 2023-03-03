Пять необычных цветов, которые можно подарить женщине

Если тюльпаны и мимоза уже надоели, а любимую женщину хочется удивить, можно поискать в цветочных магазинах необычные цветы. Названия некоторых мало кто слышал.

Фото: ФедералПресс ФедералПресс

1. Ранункулюсы

Выговорить сложно, но запомнить, что просить в цветочном, легко: это лютики. В России чаще всего продают сорт Элеганс – похожи на розу. Еще бывают сорта Клуни (похожи на «многослойные» розы), Клуни Пон-Пон (махровые) и Пикоти (с двуцветными лепестками).

Стоят в вазе очень долго, до 10 дней при правильном уходе. Надо дезинфицировать воду и вазу, подрезать стебли и регулярно менять воду.

2. Лизиантус

Также похожи на небольшие розы или пионы. Сами цветы маленькие, на одном стебле всегда несколько бутонов.

В букетах ведут себя прекрасно: стоят до трех недель. Главное – часто менять воду и подрезать стебли.

Кстати, второе название – эустома.

3. Диантус

По названию сложно понять, что это за цветок. А вот если сказать гвоздика, станет понятнее. Диантус – это крошечные гвоздики с зазубренными лепестками.

Как и лизиантус, в вазе простоит очень долго при несложном уходе.

4. Дельфиниум

А вот этого товарища точно помнят дети 90-х. Помните, на 1 сентября все приходили с двумя цветами: гладиолусами и дельфиниумами? Но потом мода ушла, а теперь – вернулась.

У него достаточно длинные стебли, на которых со всех сторон крепятся маленькие бутоны. Цвета бывают самые разные, от нежных до ярких.

Стоят в букетах не очень долго: 5–7 дней.

5. Леукадендрон / Протея

Это экзотический цветок насыщенного бордового цвета. Бутон «сидит» в окружении листьев. Для букета обычно достаточно одного цветка – это прекрасный акцент.