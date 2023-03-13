Россияне перечислили работающие до сих пор бытовые приборы из СССР

«У половины России эти холодильники пашут. У кого дома, у кого на даче». «У "ЗИЛа" мотор сильно рычит, но морозит он на совесть и корпус из металла», «Холодильник 50-х годов до сих пор живет на даче в сарае. Мы его подключаем в жару, когда нужно много холодных напитков», — написали пользователи сети.