Какое оружие самураев стало полицейским спецсредством во всем мире

Придя на замену коротким мечам и шашкам, полицейская дубинка с середины позапрошлого века стала набирать популярность во многих странах Востока и Запада и на сегодняшний день имеет множество вариаций.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Одни виды дубинок относятся к классу холодного оружия и запрещены для свободного оборота в ряде государств, другие считаются «специальным средством» и могут быть приобретены без специального разрешения, в том числе в России, хотя их применение в целях самообороны гражданскими лицами далеко не всегда встречает понимание у стражей закона.

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Если изначально полицейские дубинки были из дерева, то сегодня материалы для их изготовления встречаются самые разные. Дубинки из металла или пластика, резиновые дубинки, гибкие и негибкие, телескопические, а иногда даже со специальной спусковой кнопкой для активации заряда ирританта (слезоточивого газа) или встроенного в наконечник электрошокера. Однако в сегодняшней России самой распространенной стала модель, в основу которой легло пришедшее к нам с Востока древнейшее холодное оружие, имевшее самое что ни на есть народное происхождение – тонфа.

Впервые полицейские дубинки в виде тонфы были пущены в ход французской полицией в 1968 году для подавления студенческих восстаний, после чего стали активно использоваться различными силовыми структурами других западных стран.

Патент на данную модель получил американец Лон Андерсон, который, взяв за образец древнее японское оружие с острова Окинава, снабдил дубинку удобной поперечной рукоятью, позволившей свободно располагать основную ее часть вдоль предплечья. Если стандартизированная полицейская «тонфа» изготавливается из поликарбоната или алюминия, то традиционная тонфа представляет собой выточенную вручную деревянную палку цилиндрической или четырехгранной формы до 60 см длиной, в которую вставляется перпендикулярно расположенная круглая или овальная рукоятка. Зажимая рукоятку в кулаке, японский ниндзя легко мог вертеть ее во все стороны, производя частую смену хвата с прямого на обратный.

Тонфа применялась в ближнем бою для нанесения всевозможных тычковых, вращательных и добивающих ударов, а также для блокировки ударов противника. Перехватив тонфу за основную часть, мастер окинавского кобудо (разновидности восточного боевого искусства) также мог использовать ее рукоять в качестве крюка, которым он захватывал противника за шею или под колено. Чтобы тонфа была максимально эффективной, а удары ею наиболее тяжелыми, дерево для ее изготовления выбирали особо твердых пород, плотное, вязкое и волокнистое. Правильно изготовленная тонфа была настолько прочной, что выдерживала даже удар остро заточенного стального клинка.

Получив со временем широкое распространение по всей Юго-Восточной Азии, тонфа зародилась в XV-XVI столетиях как холодное оружие бедняков на острове Окинава, возможно, став модификацией более ранних видов дубинок, пришедших из Китая или Индонезии. После того, как с окончанием гражданской войны остров Окинава в 1429 году стал центром объединенного под властью японских феодалов архипелага Рюкю, простолюдинам запретили владеть и пользоваться оружием.

Страдая от непосильных поборов со стороны японских оккупантов, крестьяне острова стали объединяться в подпольные организации сопротивления, где обучались искусству рукопашного боя и всевозможным спецприемам для самообороны. Тогда-то в качестве полноценной альтернативы традиционному холодному оружию и появилась тонфа. По одной версии, образцом для нее послужил обыкновенный костыль для инвалидов, по другой – рукоятка жернова от крестьянской ручной мельницы для риса. Обороняя свои скудные запасы от непомерных аппетитов налоговиков японского императора, окинавские простолюдины так ловко научились орудовать тонфой против самурайского клинкового и древкового оружия, что профессиональным японским воинам также пришлось осваивать это народное изобретение и разрабатывать собственную технику окинавского кобудо.