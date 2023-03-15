Артемизии Джентилески приписали еще несколько картин

Четыре картины, авторами которых считались другие художники, принадлежат, вероятно, кисти самой Джентилески, что значительно расширяет ее канон.

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Организаторы новой выставки Артемизии Джентилески приписали художнице XVII века еще четыре работы, тем самым изменив исторический канон одного из крупнейших европейских старых мастеров, причем женского пола. Выставка «Артемизия Джентилески» в Gallerie d’Italia в Неаполе (до 19 марта) включает 21 работу, отражающую творческий путь художницы в этом южном итальянском городе между 1630 и 1654 годами. Экспозиция исследует масштабы сотрудничества Джентилески с такими мастерами, как Бернардо Каваллино, Микко Спадаро (также известен как Доменико Гарджуло) и Онофрио Палумбо.

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Кураторы Джузеппе Порцио и Антонио Эрнесто Денунцио усомнились в авторстве четырех произведений, присланных из государственных и частных коллекций США и Великобритании. Среди них — картина «Триумф Галатеи» (около 1650) из Национальной художественной галереи в Вашингтоне. На сайте музея указано, что она принадлежит кисти Каваллино. Однако кураторы уверены, что это работа Джентилески, созданная при участии Каваллино. «На этикетке мы указали имя лишь Артемизии, — говорит Порцио, — поскольку считаем, что именно она получила заказ на создание картины и стала автором композиции».

Во вступительной статье к каталогу выставки Джузеппе Порцио отмечает, что «значительная часть критиков, особенно Никола Спиноза, склоняются к абсолютному авторству Каваллино». И добавляет, что другой искусствовед, покойный Реймонд Уорд Бисселл, считал, что с точки зрения «иконографии, концепции и монументальности вашингтонскую „Галатею“ мог создать только гений Артемизии».

«Эта картина — заказ Артемизии Джентилески от дона Антонио Руффо, известного коллекционера произведений искусства из Мессины», — говорится на сайте Национальной галереи. Как отмечается, «в результате экспертизы не было установлено, что именно в работе принадлежит кисти Артемизии, а что — Каваллино».

Другой пример пересмотра атрибуции на выставке — картина «Сусанна и старцы» (1652) из лондонской частной коллекции, которая в прошлом также приписывалась только кисти Каваллино. Работа была выставлена на аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке в январе 2022 года (оценочная стоимость от $1,8 млн до $2,5 млн) уже под авторством Джентилески. В каталоге Sotheby’s отмечается: «Сотрудничество Артемизии с коллегами-художниками в Неаполе в конце ее карьеры было предметом многочисленных научных дискуссий. Что касается этого лота, то Артемизия отвечала за общий проект и концепцию, а также за основные обнаженные женские фигуры; Спиноза считает, что все фигуры были созданы Артемизией».

Коллективная работа над картинами была характерна для мастерской Артемизии Джентилески. Каждый из художников в этом случае отвечал за свою часть композиции. Так, по всей видимости, были написаны картины «Израильтяне, празднующие возвращение Давида» и «Вирсавия в купальне» (1650-е). Тем не менее кураторы выставки позиционируют их как картины Джентилески, поскольку она руководила ходом работ. «Бесспорно, что силуэты на заднем плане и грубоватый пейзаж принадлежат Гарджуло, — рассуждает Порцио о картине «Израильтяне, празднующие возвращение Давида». — Свою лепту внес и Палумбо. Но очевидно, что исключительно под руководством самой Артемизии».