Артемизии Джентилески приписали еще несколько картин

Четыре картины, авторами которых считались другие художники, принадлежат, вероятно, кисти самой Джентилески, что значительно расширяет ее канон.
Организаторы новой выставки Артемизии Джентилески приписали художнице XVII века еще четыре работы, тем самым изменив исторический канон одного из крупнейших европейских старых мастеров, причем женского пола. Выставка «Артемизия Джентилески» в Gallerie d’Italia в Неаполе (до 19 марта) включает 21 работу, отражающую творческий путь художницы в этом южном итальянском городе между 1630 и 1654 годами. Экспозиция исследует масштабы сотрудничества Джентилески с такими мастерами, как Бернардо Каваллино, Микко Спадаро (также известен как Доменико Гарджуло) и Онофрио Палумбо.
Кураторы Джузеппе Порцио и Антонио Эрнесто Денунцио усомнились в авторстве четырех произведений, присланных из государственных и частных коллекций США и Великобритании. Среди них — картина «Триумф Галатеи» (около 1650) из Национальной художественной галереи в Вашингтоне. На сайте музея указано, что она принадлежит кисти Каваллино. Однако кураторы уверены, что это работа Джентилески, созданная при участии Каваллино. «На этикетке мы указали имя лишь Артемизии, — говорит Порцио, — поскольку считаем, что именно она получила заказ на создание картины и стала автором композиции».
Во вступительной статье к каталогу выставки Джузеппе Порцио отмечает, что «значительная часть критиков, особенно Никола Спиноза, склоняются к абсолютному авторству Каваллино». И добавляет, что другой искусствовед, покойный Реймонд Уорд Бисселл, считал, что с точки зрения «иконографии, концепции и монументальности вашингтонскую „Галатею“ мог создать только гений Артемизии».
«Эта картина — заказ Артемизии Джентилески от дона Антонио Руффо, известного коллекционера произведений искусства из Мессины», — говорится на сайте Национальной галереи. Как отмечается, «в результате экспертизы не было установлено, что именно в работе принадлежит кисти Артемизии, а что — Каваллино».
Другой пример пересмотра атрибуции на выставке — картина «Сусанна и старцы» (1652) из лондонской частной коллекции, которая в прошлом также приписывалась только кисти Каваллино. Работа была выставлена на аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке в январе 2022 года (оценочная стоимость от $1,8 млн до $2,5 млн) уже под авторством Джентилески. В каталоге Sotheby’s отмечается: «Сотрудничество Артемизии с коллегами-художниками в Неаполе в конце ее карьеры было предметом многочисленных научных дискуссий. Что касается этого лота, то Артемизия отвечала за общий проект и концепцию, а также за основные обнаженные женские фигуры; Спиноза считает, что все фигуры были созданы Артемизией».
Коллективная работа над картинами была характерна для мастерской Артемизии Джентилески. Каждый из художников в этом случае отвечал за свою часть композиции. Так, по всей видимости, были написаны картины «Израильтяне, празднующие возвращение Давида» и «Вирсавия в купальне» (1650-е). Тем не менее кураторы выставки позиционируют их как картины Джентилески, поскольку она руководила ходом работ. «Бесспорно, что силуэты на заднем плане и грубоватый пейзаж принадлежат Гарджуло, — рассуждает Порцио о картине «Израильтяне, празднующие возвращение Давида». — Свою лепту внес и Палумбо. Но очевидно, что исключительно под руководством самой Артемизии».
«Две причины, по которым искусствоведам трудно достичь консенсуса, — это недостаток подтвержденной информации об учениках, которые циклически посещали мастерскую Джентилески во время ее продолжительного пребывания в Неаполе, а также возникшее в те годы стилистическое разнообразие, отличавшее ее полотна. Обнаружение новых документов и недавние открытия, касающиеся изучения работ художницы, потребовали пересмотра атрибуции ее полотен, приписываемых ей и ее ближайшим ученикам», — говорит Шейла Баркер, адъюнкт-профессор истории искусств Пенсильванского университета.