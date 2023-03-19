Россияне назвали любимые детские игрушки из СССР

«У меня кукла с коляской была, причем коляска была такая большая, под мой тогдашний рост», «Мишка такой у меня даже сохранился», «Куклы немецкие у меня с сестрой были. Стоили они по 8,50 и мы долго маму уговаривали их нам купить», — поделились фолловеры воспоминаниями из советского периода.