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3 часа назад

Россияне назвали любимые детские игрушки из СССР

Мослента

Любимые игрушки из СССР назвали россияне в Telegram-канале «Старая Москва». На обсуждение пользователей сети натолкнул снимок детской комнаты, сделанный в 1970-х годах.

Россияне назвали любимые детские игрушки из СССР
Фото: МослентаМослента

Комментаторы увидели на фото вещи, в которые играли сами: плюшевых медведей, мяч с изображением карты мира и куклы производства ГДР. Пользователи сети также вспомнили, что желанными для детей в СССР были игрушечные машинки, солдатики и наборы «Юный химик».

«У меня кукла с коляской была, причем коляска была такая большая, под мой тогдашний рост», «Мишка такой у меня даже сохранился», «Куклы немецкие у меня с сестрой были. Стоили они по 8,50 и мы долго маму уговаривали их нам купить», — поделились фолловеры воспоминаниями из советского периода.

Ранее россияне вспомнили любимые дворовые игры детства. Ими оказались классики, резиночка, семейка и городки.

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