На аукцион выставлена часть лестницы Эйфелевой башни

Фрагмент винтовой лестницы, изготовленный в конце XIX века для Эйфелевой башни, будет выставлен на торги в аукционном доме Aguttes в четверг, сообщается на сайте аукционного дома.
Речь идет о «32 чугунных элементах, окрашенных в бутылочно-зеленый цвет», в частности, шести ступенях и распорках и стойках, которые удерживают ступени. Аукционный дом также отмечает, что набор элементов не представляет собой единой конструкции, но продаются они вместе.
Оценочная стоимость лота составляет от €4 тыс. до €6 тыс. Но, по опыту прошлых аукционов, возможно, что конечная цена фрагмента лестницы окажется выше. Отмечается, что последний раз подобный лот, длина которого составляла три метра, был продан на аукционе за €274,5 тыс. при оценочной стоимости в €30-40 тыс.
Демонтированную в 1983 году винтовую лестницу распилили на 24 части. В том же году 20 частей продали на аукционе. Сейчас они представлены в самых престижных коллекциях по всему миру, время от времени некоторые из них выставляются на продажу.
В начале марта на аукционе в Лондоне была продана картина Василия Кандинского «Вид на Мурнау с церковью». Покупатель заплатил за этот лот 37,2 миллиона фунтов стерлингов (44,6 миллиона долларов США).