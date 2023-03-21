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5 часов назад

На аукцион выставлена часть лестницы Эйфелевой башни

Мир24

Фрагмент винтовой лестницы, изготовленный в конце XIX века для Эйфелевой башни, будет выставлен на торги в аукционном доме Aguttes в четверг, сообщается на сайте аукционного дома.

На аукцион выставлена часть лестницы Эйфелевой башни
Фото: unsplash.comunsplash.com

Речь идет о «32 чугунных элементах, окрашенных в бутылочно-зеленый цвет», в частности, шести ступенях и распорках и стойках, которые удерживают ступени. Аукционный дом также отмечает, что набор элементов не представляет собой единой конструкции, но продаются они вместе.

Оценочная стоимость лота составляет от €4 тыс. до €6 тыс. Но, по опыту прошлых аукционов, возможно, что конечная цена фрагмента лестницы окажется выше. Отмечается, что последний раз подобный лот, длина которого составляла три метра, был продан на аукционе за €274,5 тыс. при оценочной стоимости в €30-40 тыс.

Демонтированную в 1983 году винтовую лестницу распилили на 24 части. В том же году 20 частей продали на аукционе. Сейчас они представлены в самых престижных коллекциях по всему миру, время от времени некоторые из них выставляются на продажу.

В начале марта на аукционе в Лондоне была продана картина Василия Кандинского «Вид на Мурнау с церковью». Покупатель заплатил за этот лот 37,2 миллиона фунтов стерлингов (44,6 миллиона долларов США).

Вещи,Василий Кандинский,
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