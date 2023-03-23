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38 минут назад

Виниловую пластинку «Короля и Шута» продают за 130 тысяч рублей

VN.ru Все новости Новосибирской области

В Новосибирске на одной из популярных платформ для продажи вещей предлагают приобрести виниловую пластинку рок-группы «Король и Шут». За запись рок-оперы «TODD» придется заплатить 130 тысяч рублей. Цена пластинки объясняется тем, что винил не распечатан, абсолютно новый.

Виниловую пластинку «Короля и Шута» продают за 130 тысяч рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«За две недели после премьеры первой серии сериала «Король и Шут» россияне стали приобретать винил в два раза чаще, чем в феврале. Средняя цена пластинки составляет 7 тысяч рублей», — сообщают эксперты «Авито».

«TODD» — это рок-мюзикл, его еще называют зонг-опера ужасов, хоррор-панк группы «Король и Шут». Основой мюзикла российских музыкантов послужила пьеса Кристофера Бонда, которая, в свою очередь, является переложением городских легенд о серийном убийце Суини Тодде.

А фентезийный-биографический сериал «Король и Шут» вышел на экраны 2 марта. Картину создали кинокомпании «Лунапарк» и «Плюс Студия». В сериале рассказ о группе перемежается со сказочными мотивами из песен музыкантов.

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