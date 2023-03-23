Виниловую пластинку «Короля и Шута» продают за 130 тысяч рублей

В Новосибирске на одной из популярных платформ для продажи вещей предлагают приобрести виниловую пластинку рок-группы «Король и Шут». За запись рок-оперы «TODD» придется заплатить 130 тысяч рублей. Цена пластинки объясняется тем, что винил не распечатан, абсолютно новый.

«За две недели после премьеры первой серии сериала «Король и Шут» россияне стали приобретать винил в два раза чаще, чем в феврале. Средняя цена пластинки составляет 7 тысяч рублей», — сообщают эксперты «Авито».

«TODD» — это рок-мюзикл, его еще называют зонг-опера ужасов, хоррор-панк группы «Король и Шут». Основой мюзикла российских музыкантов послужила пьеса Кристофера Бонда, которая, в свою очередь, является переложением городских легенд о серийном убийце Суини Тодде.