Россияне перечислили стандартный набор мебели в советских квартирах

«Родной гарнитур из стенки, дивана и кресел. Даже цвета те же», «У моей мамы до сих пор дома стоит эта стенка», «Прямо как у меня в детстве было в большой комнате», — узнали типичную обстановку фолловеры.

Комментаторы вспомнили и о других атрибутах квартиры в СССР, не попавших в кадр. Это ковры, наборы хрусталя, многочисленные картины на стенах и люстры «Каскад». Кроме того, многие отметили, что телевизоры в СССР накрывали салфетками из-за того, что кинескоп в устройстве мог выйти из строя из-за солнечных лучей.