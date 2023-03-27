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Из книг Агаты Кристи убрали оскорбительные отрывки

Произведения английской писательницы Агаты Кристи отредактировали, убрав из текстов отрывки, которые могут задеть чувства тех или иных читателей. Об этом пишет Telegraph.

Из книг Агаты Кристи убрали оскорбительные отрывки
© Lenta.ru

В частности, из романа «Карибская тайна» редакторы убрали отрывок, где персонаж ночью не увидел в кустах чернокожую девушку. В романе «Смерть на Ниле» (1937) исчез фрагмент высказывания миссис Аллертон про «отвратительные» глаза и носы группы местных детей. Также из оригинального выражения «его индийский характер» в сборнике «Последние дела Мисс Марпл и два рассказа» убрали слово «индийский».

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