Из книг Агаты Кристи убрали оскорбительные отрывки

Произведения английской писательницы Агаты Кристи отредактировали, убрав из текстов отрывки, которые могут задеть чувства тех или иных читателей. Об этом пишет Telegraph.

В частности, из романа «Карибская тайна» редакторы убрали отрывок, где персонаж ночью не увидел в кустах чернокожую девушку. В романе «Смерть на Ниле» (1937) исчез фрагмент высказывания миссис Аллертон про «отвратительные» глаза и носы группы местных детей. Также из оригинального выражения «его индийский характер» в сборнике «Последние дела Мисс Марпл и два рассказа» убрали слово «индийский».