В Великобритании продают маскарадный коронационный костюм Карла III

За несколько недель до коронации Карла III на британском Amazon появился маскарадный костюм монарха, который продается за £32,95. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Наряд включает в себя длинную красную мантию c анималистичным бело-черным принтом, корону и пару пластиковых ушей, которые напоминают ушные раковины Карла III.

Костюм не понравился некоторым поклонникам королевской семьи, которые обвинили бренд в «издевательстве». Один покупатель из Лондона добавил, что уши «ужасно жестокие и ненужные». «Издевательства неприемлемы ни на каком уровне», — заявил он.