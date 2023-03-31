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1 час назад

В Великобритании продают маскарадный коронационный костюм Карла III

Газета.Ruиещё 1

За несколько недель до коронации Карла III на британском Amazon появился маскарадный костюм монарха, который продается за £32,95. Об этом пишет Daily Mail.

В Великобритании продают маскарадный коронационный костюм Карла III
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Наряд включает в себя длинную красную мантию c анималистичным бело-черным принтом, корону и пару пластиковых ушей, которые напоминают ушные раковины Карла III.

Костюм не понравился некоторым поклонникам королевской семьи, которые обвинили бренд в «издевательстве». Один покупатель из Лондона добавил, что уши «ужасно жестокие и ненужные». «Издевательства неприемлемы ни на каком уровне», — заявил он.

Коронация Карла III состоится в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Ожидается, что дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, будут участвовать в коронационной процессии. Принц Гарри и Меган Маркл до сих пор официально не сообщили, будут ли они присутствовать на мероприятии.

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