В Великобритании продают маскарадный коронационный костюм Карла III

За несколько недель до коронации Карла III на британском Amazon появился маскарадный костюм монарха, который продается за £32,95. Об этом пишет Daily Mail.
Наряд включает в себя длинную красную мантию c анималистичным бело-черным принтом, корону и пару пластиковых ушей, которые напоминают ушные раковины Карла III.
Костюм не понравился некоторым поклонникам королевской семьи, которые обвинили бренд в «издевательстве». Один покупатель из Лондона добавил, что уши «ужасно жестокие и ненужные». «Издевательства неприемлемы ни на каком уровне», — заявил он.
Коронация Карла III состоится в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Ожидается, что дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, будут участвовать в коронационной процессии. Принц Гарри и Меган Маркл до сих пор официально не сообщили, будут ли они присутствовать на мероприятии.