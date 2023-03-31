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3 часа назад

Необычная версия самого первого iPhone выставлена на аукцион

Газета.Ru

Американский аукционной дом Wright выставил запечатанную упаковку самого первого iPhone с уникальной наклейкой от Apple. Об этом сообщает портал Apple Insider.

Необычная версия самого первого iPhone выставлена на аукцион
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Уникальность этого лота заключается в том, что поверх упаковочной пленки, в которую обернута коробка оригинального iPhone 2G, нанесен стикер «Lucky You» (рус. «Тебе повезло»). Причем на этой наклейке изображен логотип Apple. Вероятно, владелец смартфона выиграл его в каком-то конкурсе, проводимом компанией. Однако, как отмечает Apple Insider, редакция не смогла найти каких-либо доказательств происхождения стикера.

Аукционный дом также предоставил рентгеновские снимки коробки, чтобы доказать, что все содержимое на месте: смартфон, комплектная зарядка, провод, наушники, док-станция, документация и даже специальная тряпочка.

По оценкам аукционного дома, нераспакованный iPhone 2G может быть продан по цене от $40 до $60 тыс. (от 3 до 4,6 млн руб.). В феврале оригинальный iPhone с заводской пленкой был продан за $63 тыс., что намного выше ожидаемой стоимости аналогичного устройства с уникальным стикером.

Вещи,Apple,
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