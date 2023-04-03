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3 часа назад

Китаянка нашла 20-летнее вареное яйцо, которое превратилось в "рубин"

Диана Товсепова

Китаянка удивила соцсети фотографиями вареного яйца, которое лежало 20 лет.

Китаянка нашла 20-летнее вареное яйцо, превратившееся в "рубин"
Фото: СоцсетиСоцсети

Женщина по фамилии Фу разместила фотографии окаменелого яйца в китайской социальной сети Douban, где они быстро привлекли внимание людей и стали вирусными.

Оказалось, что у яйца долгая интересная судьба. Мать женщины купила его, когда китаянка еще училась в начальной школе. Тогда оно показалось им необычно маленьким, но мать сварила яйцо и положила дочери в боковой карман рюкзака, чтобы та съела его в школе. Девочка на несколько дней забыла о яйце, а когда вспомнила, есть его побоялась, но и выбрасывать не захотела, потому что яйцо было очень милым из-за своего маленького размера. Тогда девочка убрала его на холодильник и забыла о нем.

Когда ее мать снова нашла яйцо, оно уже изменило цвет на темно-бордовый, поэтому она решила хранить его в маленькой шкатулке для драгоценностей, а не выбрасывать.

Соцсети

Шли годы, Фу переехала из родительского дома и забыла о сохраненном яйце, но ее мать недавно нашла его во время уборки и показала ей. Яйцо не только еще больше окаменело, но и теперь имело гладкую текстуру пластикового шарика с мелкими трещинами по всему периметру.

Фотографии странного яйца удивили пользователей соцсетей. Одни называли его «фараоновым яйцом», а другие недоумевали, почему оно не сгнило за все это время. У госпожи Фу не было ответов на эти вопросы.

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