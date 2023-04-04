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Женщина обнаружила неожиданную находку в гараже во время уборки

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Пользовательница Reddit под ником oliviacharlene рассказала о странной находке. Она наткнулась на коробку с прахом во время уборки гаража, который делит с соседями.

Женщина обнаружила неожиданную находку в гараже
© unsplash.com

Находка представляет собой ящичек белого цвета с надписью, что в нем хранятся кремированные останки Марты. Женщина считает, что прах остался от ее бывших соседей, которые забыли его при переезде.

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Некоторые пользователи портала посмеялись над случившимся. Они предположили, что бывшие соседи намеренно оставили прах, исполнив предсмертное желание Марты.

«Ее последнее желание перед смертью было такое: "Оставьте меня в гараже"», — пошутил комментатор.

Ранее мы писали о том, что кладоискатель нашел потерянное кольцо в реке с акулами.

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