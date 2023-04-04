Женщина обнаружила неожиданную находку в гараже

Пользовательница Reddit под ником oliviacharlene рассказала о странной находке. Она наткнулась на коробку с прахом во время уборки гаража, который делит с соседями.

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Находка представляет собой ящичек белого цвета с надписью, что в нем хранятся кремированные останки Марты. Женщина считает, что прах остался от ее бывших соседей, которые забыли его при переезде.

Некоторые пользователи портала посмеялись над случившимся. Они предположили, что бывшие соседи намеренно оставили прах, исполнив предсмертное желание Марты.

«Ее последнее желание перед смертью было такое: "Оставьте меня в гараже"», — пошутил комментатор.