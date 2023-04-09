Гульфик: как появился необычный «карман» на мужских штанах

Штаны не всегда были мужской одеждой. Например, жителям Древнего Рима вне зависимости от пола категорически запрещалось их носить. Были даже специальные «каратели», которые жёстко наказывали тех, кто не соблюдал это правило. В Европе мужские штаны изначально состояли из нескольких частей: штанин, не соединённых между собой, и соединительного гульфика (деталь одежды в виде матерчатого мешочка).

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Фактически гульфик — это карман, куда «прятали» мужское достоинство. В средневековье он не являлся частью разделённых штанин. Тканевый мешочек был самостоятельной деталью одежды, и крепился к штанинам лентами или специальными подвязками. Естественно, считать гульфик надёжным средством защиты для мужского детородного органа, не приходилось. История знает массу случаев, когда гульфик «выдавал» мужской настрой.

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Следовательно, практического смысла от гульфика было минимум. Аристократы рассматривали такой «карман» как элемент декора, который демонстрировал знатное происхождение. В эпоху Возрождения гульфики было принято украшать жемчугом, бриллиантами, изумрудами, рубинами и другими драгоценными камнями, а также изящными застёжками. Кстати, были и так называемые «оттопыренные» гульфики. Они должны демонстрировать представительницам прекрасного пола мужскую силу и размер. Порой, правда, средневековая знать не могла вовремя остановиться. Гульфики, которым придавалась нужная форма, становились всё больше, достигая нереальных размеров.

Категорически против такой моды выступала церковь. Представители религии активно боролись с «аморальными» проявлениями человеческой сущности, но получалось плохо.

А вот для рыцарей гульфик (естественно, его «военный» вариант) был незаменимой частью образа, так как защищал во время сражений самую важную часть тела.

Сначала «срамную капсулу» просто обтягивали кольчугой, а позже стали отдавать предпочтение металлическим колпакам, которые делали чуть ли не под заказ с учётом физиологических особенностей каждого бойца.