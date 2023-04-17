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Science Advances: находка археологов помогла им описать технику создания древнейшей одежды

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Ученые из Университета Бордо выяснили, что жившие на территории Испании люди начали шить обтягивающую одяжду по меньшей мере 40 тысяч лет назад. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Находка помогла описать технику создания древнейшей одежды
© Газета.Ru

Ученые обнаружили на площадке под открытым небом фрагмент кости бедра травоядного животного, возможно, лошади или тура. На нем находились неровные следы от проколов. Возраст артефакта оценили в 39 600 лет. Исходя из возраста объекта и других предметов, обнаруженных здесь, ученые пришли к выводу, что он принадлежал одному из первых Homo sapiens в Европе.

Эксперимент ученых показал, что этот кусок кости мог быть использован в качестве твердой подложки, на которую помещали кусок кожи, а затем проделывали на коже отверстия с помощью резцов. Через эти отверстия затем продевали нить, сшивая куски кожи. При этом артефакт использовали несколько раз — на это указывает расположение отверстий.

Считается, что одежда впервые появилась уже более 120 тысяч лет назад. Артефакты, которые считаются ранними иглами, были найдены в Южной Африке, а их возраст оценивается в 61 тысячу лет. Открытие ученых стало первым документальным доказательством техники, которую использовали древние люди для изготовления одежды.

Археологи подтвердили, что отверстия в бедренной кости не могли быть сделаны гиеной, медведем или другим плотоядным животным, а были нанесены человеком. Другая гипотеза состояла в том, что кость была просто формой искусства или служила для записи информации, например, лунного календаря. Проблема с этой гипотезой заключается в том, что из 28 проколов, которые ученые нашли на образце, только 10 расположены ровно и видны, а остальные 18 очень неаккуратны и едва видны. Ученые считают, что не было смысла делать отверстия, которые не видно, на календаре.

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