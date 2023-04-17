Находка помогла описать технику создания древнейшей одежды

Science Advances: находка археологов помогла им описать технику создания древнейшей одежды
Ученые из Университета Бордо выяснили, что жившие на территории Испании люди начали шить обтягивающую одяжду по меньшей мере 40 тысяч лет назад. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.
Ученые обнаружили на площадке под открытым небом фрагмент кости бедра травоядного животного, возможно, лошади или тура. На нем находились неровные следы от проколов. Возраст артефакта оценили в 39 600 лет. Исходя из возраста объекта и других предметов, обнаруженных здесь, ученые пришли к выводу, что он принадлежал одному из первых Homo sapiens в Европе.
Эксперимент ученых показал, что этот кусок кости мог быть использован в качестве твердой подложки, на которую помещали кусок кожи, а затем проделывали на коже отверстия с помощью резцов. Через эти отверстия затем продевали нить, сшивая куски кожи. При этом артефакт использовали несколько раз — на это указывает расположение отверстий.
Считается, что одежда впервые появилась уже более 120 тысяч лет назад. Артефакты, которые считаются ранними иглами, были найдены в Южной Африке, а их возраст оценивается в 61 тысячу лет. Открытие ученых стало первым документальным доказательством техники, которую использовали древние люди для изготовления одежды.
Археологи подтвердили, что отверстия в бедренной кости не могли быть сделаны гиеной, медведем или другим плотоядным животным, а были нанесены человеком. Другая гипотеза состояла в том, что кость была просто формой искусства или служила для записи информации, например, лунного календаря. Проблема с этой гипотезой заключается в том, что из 28 проколов, которые ученые нашли на образце, только 10 расположены ровно и видны, а остальные 18 очень неаккуратны и едва видны. Ученые считают, что не было смысла делать отверстия, которые не видно, на календаре.